La salud como derecho

Día Nacional de la Medicina Social: por qué se celebra el 12 de julio

Cada 12 de julio Argentina recuerda el nacimiento del doctor René Favaloro, referente de la medicina cardiovascular y promotor de una concepción de la salud centrada en la prevención, la equidad y el acceso para toda la comunidad. La fecha fue instituida por ley como el Día Nacional de la Medicina Social.