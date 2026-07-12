Cada 12 de julio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Medicina Social, una fecha que rinde homenaje al nacimiento del doctor René Gerónimo Favaloro, uno de los médicos más destacados de la historia del país y reconocido internacionalmente por desarrollar la técnica del bypass aortocoronario.
Día Nacional de la Medicina Social: por qué se celebra el 12 de julio
Cada 12 de julio Argentina recuerda el nacimiento del doctor René Favaloro, referente de la medicina cardiovascular y promotor de una concepción de la salud centrada en la prevención, la equidad y el acceso para toda la comunidad. La fecha fue instituida por ley como el Día Nacional de la Medicina Social.
Sin embargo, el alcance de esta efeméride trasciende su aporte científico: busca destacar una forma de entender la medicina en la que la atención sanitaria, la prevención de enfermedades y el compromiso con la comunidad ocupan un lugar central.
Un homenaje a la figura de René Favaloro
La conmemoración fue establecida mediante la Ley Nacional 25.598, sancionada en 2002, que declara el 12 de julio como Día Nacional de la Medicina Social en coincidencia con la fecha de nacimiento de Favaloro, ocurrido en 1923 en la ciudad de La Plata.
La norma también dispone que el Ministerio de Educación y las autoridades sanitarias promuevan actividades de difusión y homenaje en escuelas e instituciones de salud de todo el país.
Aunque su nombre quedó asociado para siempre al desarrollo del bypass coronario —una técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular y permitió salvar millones de vidas en todo el mundo—, la trayectoria de Favaloro comenzó mucho antes de alcanzar prestigio internacional.
Tras graduarse como médico en la Universidad Nacional de La Plata, eligió ejercer durante doce años en Jacinto Aráuz, una pequeña localidad de La Pampa. Allí trabajó como médico rural, atendiendo pacientes en condiciones muchas veces complejas y promoviendo campañas de prevención, vacunación y educación sanitaria.
Esa experiencia marcó profundamente su visión sobre la salud pública. Para Favaloro, la medicina no debía limitarse al tratamiento de las enfermedades, sino contemplar también los factores sociales, económicos y culturales que influyen en la calidad de vida de las personas.
A mediados de la década de 1960 se incorporó a la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, donde perfeccionó la técnica del bypass aortocoronario, considerada uno de los avances más importantes de la cirugía cardiovascular moderna.
A pesar del reconocimiento internacional, decidió regresar a la Argentina para impulsar un proyecto propio que integrara asistencia médica, investigación científica, formación profesional y compromiso social. Ese objetivo dio origen a la Fundación Favaloro, que continúa desarrollando actividades asistenciales, académicas y de investigación.
La vigencia de la medicina social
La medicina social parte de una idea fundamental: la salud no depende únicamente de la atención médica, sino también de las condiciones en las que viven las personas.
Factores como la alimentación, el acceso al agua potable, la educación, la vivienda, el trabajo, el ambiente y las oportunidades de desarrollo influyen directamente sobre el bienestar de una población. Desde esa perspectiva, prevenir enfermedades y reducir desigualdades resulta tan importante como disponer de hospitales y tratamientos adecuados.
Ese enfoque sigue siendo uno de los pilares de numerosas políticas sanitarias en Argentina y en distintos países, especialmente en programas de atención primaria de la salud, vacunación, promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades crónicas.
La figura de Favaloro permanece estrechamente vinculada a esos principios. A lo largo de su carrera insistió en la necesidad de fortalecer el sistema público de salud, formar profesionales comprometidos con la sociedad y garantizar el acceso a la atención médica sin distinción de condición económica.
Su pensamiento también resaltó la importancia de la ética profesional, la educación continua y la investigación científica como herramientas para mejorar la calidad de vida de la población.
A más de dos décadas de su fallecimiento, su legado continúa siendo una referencia para generaciones de médicos, estudiantes y trabajadores de la salud.
La Fundación Favaloro mantiene vigente gran parte de ese proyecto mediante la formación de especialistas, la investigación biomédica y la atención de pacientes provenientes de distintos puntos del país.
La conmemoración del Día Nacional de la Medicina Social representa así una oportunidad para reconocer no solo la trayectoria de uno de los científicos argentinos más influyentes del siglo XX, sino también para reflexionar sobre el valor de un sistema sanitario orientado a la prevención, la equidad y el acceso universal.
En un contexto en el que los desafíos sanitarios incluyen el envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas y las desigualdades en el acceso a la atención, el mensaje que Favaloro sostuvo durante toda su vida mantiene plena actualidad: la medicina alcanza su verdadero sentido cuando pone a la persona y a la comunidad en el centro de cada decisión.