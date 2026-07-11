A partir de una histórica resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 11 de julio se celebrará formalmente el rol de este animal en el progreso de la humanidad. El impacto de las temperaturas extremas obliga a redefinir los estándares mundiales de bienestar animal para más de 60 millones de ejemplares.
Por qué este 11 de julio se celebra el Día Mundial del Caballo
Con más de 60 millones de caballos en el mundo, el 11 de julio busca resaltar su papel crucial en la historia y la necesidad de su bienestar en tiempos de crisis climática.
Una alianza histórica que se formaliza a nivel global
Pocos animales han estado tan estrechamente vinculados al desarrollo social, económico y cultural de la humanidad como el caballo. Desde los antiguos pueblos nómadas de las estepas euroasiáticas hasta el trabajo en las economías rurales y los modernos estadios olímpicos, el equino ha sido un motor silencioso de la civilización. En reconocimiento a esta milenaria y sólida relación, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 79/291 que establece oficialmente el 11 de julio como el Día Mundial del Caballo.
La declaración de este día internacional no solo busca honrar su legado, sino también abrir un espacio de debate global urgente. La iniciativa invita a los gobiernos, instituciones educativas, empresas y a la ciudadanía en general a tomar conciencia sobre la importancia de garantizar su cuidado y abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan las poblaciones equinas en el siglo XXI.
Sustento económico y motor de la vida rural
Los datos estadísticos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dimensionan la magnitud de esta especie: se calcula que existen alrededor de 60,8 millones de caballos en todo el planeta. Sin embargo, su distribución y su impacto económico varían notablemente según las regiones:
- Economías en desarrollo: un estudio conjunto entre la Organización Mundial de Sanidad Animal y la FAO revela que unos 112 millones de équidos de trabajo (incluyendo burros y mulos) sustentan de forma directa los medios de vida de alrededor de 600 millones de personas en países de ingresos bajos y medios, aliviando la carga física diaria, transportando agua y cosechas.
- Mongolia: el vínculo es profundamente cultural y cotidiano; el país registra una proporción única de 3,4 millones de caballos para una población de 3,3 millones de habitantes.
- Unión Europea: el bloque alberga cerca de 7 millones de equinos, consolidando una industria de 100.000 millones de euros que genera 800.000 puestos de trabajo directos en los sectores de cría, ecoturismo y competencias deportivas.
- Estados Unidos: registra 2,41 millones de caballos y ponis distribuidos en más de 63.000 granjas y establecimientos productivos.
- El rol ambiental: además de su fuerza motriz, los caballos de tiro en granjas ecológicas permiten cultivar la tierra con un impacto ambiental significativamente bajo, ayudando a la mejora de los suelos mediante el aporte de fertilizantes naturales.
El calor extremo y la urgencia del bienestar animal
El gran llamado de atención de los organismos internacionales radica en las condiciones de vida de los equinos frente a la crisis climática. Según informes de la Organización Meteorológica Mundial, el termómetro global ha alcanzado registros históricos que superan en 1,5 °C los niveles preindustriales. Este escenario de calor extremo genera un severo estrés térmico que afecta tanto a los animales de labor rural como a los ejemplares de alta competencia.
Ante esta situación, la ONU y las entidades de sanidad animal remarcan la necesidad de implementar medidas de adaptación urgentes. Estas acciones ya van desde la instalación de zonas obligatorias de enfriamiento, sistemas de nebulización y monitoreo constante de temperatura en disciplinas ecuestres —como las aplicadas en los Juegos Olímpicos— hasta la actualización estricta de normas globales sobre alimentación, descanso, hidratación y cuidado de los cascos en entornos rurales y de traslado. El Día Mundial del Caballo se presenta, de este modo, como un llamamiento político y social a proteger una de las alianzas más antiguas del planeta.