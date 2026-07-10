Radiografía local

¿Chigüiro, capibara o carpincho?: los nombres del gigante que habita Santa Fe y alerta en los humedales

Tras los recientes avistamientos en el Puerto local y el monitoreo de poblaciones en la Reserva de la UNL, especialistas explican las particularidades biológicas del roedor más grande del mundo. Entre los mitos de "invasión" y la presión del desarrollo inmobiliario, las claves de una convivencia necesaria para proteger el ecosistema litoraleño