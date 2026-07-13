Durante muchos años, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) fue considerado una condición propia de la infancia. Sin embargo, en la actualidad existe un creciente reconocimiento de que el trastorno puede persistir durante toda la vida y, en numerosos casos, recién ser identificado en la adultez.
TDAH en adultos: qué pasa cuando el diagnóstico llega demasiado tarde
Cada vez más personas descubren en la adultez que conviven con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Especialistas advierten que el diagnóstico tardío puede afectar el trabajo, los estudios, las relaciones personales y la salud mental, aunque un tratamiento adecuado mejora significativamente la calidad de vida.
En el marco del Día Internacional del TDAH, especialistas destacaron la importancia de detectar esta condición a tiempo y advirtieron sobre las consecuencias que puede tener atravesar décadas sin un diagnóstico adecuado.
Un diagnóstico que muchas veces llega después de años de dificultades
El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades persistentes para mantener la atención, controlar los impulsos y regular la actividad. Aunque suele manifestarse en la niñez, no desaparece automáticamente con el crecimiento. Diversos estudios internacionales indican que entre el 50% y el 70% de los niños diagnosticados continúan presentando síntomas durante la adolescencia y la adultez.
Sin embargo, durante décadas predominó la idea de que el TDAH era un problema exclusivamente infantil. Como consecuencia, miles de personas crecieron sin recibir una evaluación adecuada y aprendieron a convivir con síntomas que muchas veces fueron atribuidos a la falta de esfuerzo, el desinterés o problemas de conducta.
Los especialistas explican que en los adultos el cuadro suele expresarse de manera diferente a como ocurre en la infancia. La hiperactividad física puede disminuir, pero persisten dificultades para organizar tareas, administrar el tiempo, sostener la concentración, finalizar proyectos o controlar las respuestas impulsivas.
En muchos casos, las personas llegan al consultorio luego de años de experimentar frustraciones laborales, dificultades académicas o conflictos en sus relaciones personales, sin comprender cuál es el origen de esos problemas.
"Muchos adultos sienten que siempre tuvieron que hacer un esfuerzo mucho mayor que los demás para cumplir con actividades cotidianas", explican los profesionales dedicados al estudio del TDAH. Esa sensación suele acompañarse de baja autoestima, ansiedad o agotamiento producto de intentar compensar permanentemente las dificultades de atención.
Según la evidencia científica, el diagnóstico tardío también puede favorecer la aparición de otros trastornos asociados, como ansiedad, depresión, alteraciones del sueño o consumo problemático de sustancias, especialmente cuando la persona nunca recibió tratamiento.
Cómo reconocer el TDAH en adultos
El diagnóstico del TDAH en adultos requiere una evaluación clínica realizada por profesionales capacitados. No existe un análisis de laboratorio ni un estudio por imágenes que permita confirmarlo, sino que el proceso incluye entrevistas, revisión de antecedentes y análisis de cómo impactan los síntomas en la vida cotidiana.
Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la dificultad para mantener la atención durante reuniones o conversaciones prolongadas, olvidar compromisos importantes, perder objetos con frecuencia, postergar tareas hasta el último momento, interrumpir a otras personas mientras hablan o sentir una inquietud constante, incluso cuando externamente no se percibe hiperactividad.
Los especialistas remarcan que experimentar alguno de estos síntomas de forma ocasional no implica necesariamente tener TDAH. El diagnóstico solo puede realizarse cuando las dificultades son persistentes, comenzaron en etapas tempranas de la vida y generan un impacto significativo en diferentes ámbitos.
Durante los últimos años también creció el número de mujeres diagnosticadas en la adultez. Diversas investigaciones muestran que muchas niñas pasaron inadvertidas porque sus síntomas no respondían al perfil clásico asociado a conductas hiperactivas.
En cambio, predominaban la desatención, el exceso de esfuerzo para cumplir con las exigencias escolares o una marcada tendencia a la distracción, características que históricamente fueron subestimadas.
Los tratamientos disponibles combinan distintas estrategias según las necesidades de cada paciente. Entre ellas se incluyen intervenciones psicoeducativas, psicoterapia, entrenamiento en habilidades de organización y planificación y, cuando está indicado, medicación específica.
Los profesionales destacan que recibir un diagnóstico no significa etiquetar a la persona, sino comprender el origen de dificultades que muchas veces estuvieron presentes durante años sin explicación. Ese conocimiento permite acceder a herramientas para mejorar el desempeño cotidiano y reducir el impacto emocional asociado al trastorno.
En los últimos años, además, aumentó la difusión de información sobre el TDAH a través de campañas de concientización y redes sociales. Si bien esto favoreció que más personas consulten, los especialistas advierten sobre la importancia de evitar el autodiagnóstico y recurrir siempre a profesionales capacitados para realizar una evaluación integral.
En el Día Internacional del TDAH, las organizaciones vinculadas al neurodesarrollo insistieron en la necesidad de derribar mitos que aún persisten alrededor de esta condición.
Reconocer que el trastorno también puede estar presente en la adultez representa un paso importante para favorecer diagnósticos oportunos, reducir el estigma y garantizar el acceso a tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.