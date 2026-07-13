Neurodesarrollo

TDAH en adultos: qué pasa cuando el diagnóstico llega demasiado tarde

Cada vez más personas descubren en la adultez que conviven con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Especialistas advierten que el diagnóstico tardío puede afectar el trabajo, los estudios, las relaciones personales y la salud mental, aunque un tratamiento adecuado mejora significativamente la calidad de vida.