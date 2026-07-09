Cambios sociales

La Generación Z considera que la adultez comienza cerca de los 27 años

Una investigación realizada en el Reino Unido reveló que los jóvenes ya no asocian la mayoría de edad legal con el inicio de la vida adulta. La estabilidad económica, el acceso a la vivienda y los cambios en los proyectos de vida aparecen entre los principales factores que postergan esa percepción.