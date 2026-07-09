Hay quienes aprovechan el feriado para reunirse con la familia, otros para hacer una caminata, cocinar algo rico, leer un libro o simplemente dormir un poco más.
El placer de bajar un cambio: por qué el descanso también es una forma de cuidar la salud
En una sociedad que valora la productividad constante, los días feriados ofrecen una oportunidad para detener el ritmo, recuperar energías y fortalecer el bienestar físico y emocional. Lejos de ser tiempo perdido, el descanso tiene efectos positivos sobre el organismo.
También están quienes eligen no hacer nada. Y aunque muchas veces esa decisión puede generar cierta culpa, cada vez más especialistas coinciden en que descansar no es un lujo: es una necesidad biológica.
En un contexto donde las agendas están repletas de obligaciones laborales, familiares y sociales, disponer de un día sin apuros puede convertirse en una herramienta valiosa para cuidar la salud. No hace falta viajar ni organizar grandes planes. A veces, el mayor beneficio está en permitirse bajar el ritmo.
El cuerpo también necesita pausas
El descanso cumple un papel fundamental en el funcionamiento del organismo. Cuando las personas sostienen durante mucho tiempo niveles elevados de estrés, el cuerpo responde liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina.
Si esa situación se prolonga, pueden aparecer alteraciones del sueño, cansancio persistente, dificultades para concentrarse, irritabilidad e incluso un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
Por eso, disponer de momentos de recuperación es tan importante como mantener una alimentación equilibrada o realizar actividad física.
Un día de menor exigencia permite que el organismo reduzca la tensión acumulada, favorece una mejor calidad del sueño y ayuda a recuperar energía para afrontar la rutina.
No se trata únicamente de descansar físicamente. También es necesario darle un respiro a la mente.
Apagar por un rato las notificaciones del celular, dejar de revisar correos electrónicos laborales o reducir el tiempo frente a las pantallas son pequeñas acciones que contribuyen a disminuir la sobrecarga mental.
El valor de hacer lo que nos hace bien
Los feriados también ofrecen una oportunidad para retomar actividades que muchas veces quedan relegadas por falta de tiempo.
Leer algunas páginas de un libro, escuchar música, cuidar las plantas, cocinar una receta casera, pintar, tejer o salir a caminar son propuestas sencillas que ayudan a mejorar el estado de ánimo.
Las actividades recreativas estimulan la producción de endorfinas y otros neurotransmisores relacionados con el bienestar, además de favorecer la creatividad y disminuir los niveles de ansiedad.
No existe una única manera correcta de descansar. Para algunas personas el descanso implica moverse y hacer actividad física; para otras significa permanecer en casa disfrutando de una película o compartiendo una charla tranquila.
Lo importante es que la elección responda al propio deseo y no a una obligación más dentro de la agenda.
Compartir también hace bien
Los vínculos sociales son otro de los grandes aliados de la salud.
Diversas investigaciones muestran que mantener relaciones cercanas con familiares, amigos o vecinos tiene un impacto positivo sobre el bienestar emocional y puede incluso contribuir a una mejor salud física.
Un almuerzo familiar, una merienda con amigos o una visita a un ser querido pueden convertirse en momentos de conexión que ayudan a aliviar el estrés cotidiano.
No se trata de organizar encuentros multitudinarios. Muchas veces una conversación sin apuros alcanza para fortalecer los lazos afectivos.
Una buena oportunidad para volver a la cocina
Los días feriados también invitan a recuperar el hábito de cocinar en casa.
Preparar una comida casera permite controlar mejor la calidad de los ingredientes, incorporar frutas y verduras de estación y reducir el consumo de productos ultraprocesados.
Además, cocinar puede transformarse en una actividad compartida entre generaciones, donde grandes y chicos participan y disfrutan del proceso.
En pleno invierno santafesino, un guiso de lentejas, una sopa de verduras o una tarta casera son opciones que aportan nutrientes, generan sensación de saciedad y ayudan a combatir las bajas temperaturas.
Estar presentes, el mejor plan
Vivimos conectados casi todo el tiempo. Contestamos mensajes mientras comemos, revisamos redes sociales durante una conversación o pensamos en la semana siguiente incluso antes de terminar el fin de semana.
Los feriados pueden ser una buena excusa para practicar algo que suele faltar: estar presentes.
Disfrutar un mate al sol, observar el movimiento de la ciudad más tranquila, escuchar música sin hacer otra cosa al mismo tiempo o simplemente contemplar el paisaje son pequeñas experiencias que ayudan a reconectar con el momento.
No hace falta que el día sea perfecto ni que esté lleno de actividades. A veces, el verdadero descanso consiste en permitirse no hacer todo lo que habitualmente hacemos.
Un pequeño cambio que puede durar más de un día
Los especialistas coinciden en que el bienestar no depende únicamente de las vacaciones o de los fines de semana largos. Incorporar pequeñas pausas durante la semana, respetar los horarios de descanso, dedicar algunos minutos diarios a una actividad placentera y aprender a desconectarse del trabajo también forman parte de una vida saludable.
Este feriado puede ser una invitación a empezar. No para hacer más cosas, sino para hacerlas con otro ritmo. Porque cuidar la salud también significa reconocer que el cuerpo y la mente necesitan tiempo para recuperarse.
Y quizás ese sea uno de los mejores aprendizajes que puede dejar un día de descanso: entender que, a veces, bajar un cambio es la mejor manera de seguir adelante.