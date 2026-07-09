Aprovechar el feriado

El placer de bajar un cambio: por qué el descanso también es una forma de cuidar la salud

En una sociedad que valora la productividad constante, los días feriados ofrecen una oportunidad para detener el ritmo, recuperar energías y fortalecer el bienestar físico y emocional. Lejos de ser tiempo perdido, el descanso tiene efectos positivos sobre el organismo.