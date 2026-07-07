¿Te da miedo manejar? Qué es la amaxofobia, por qué aparece y cómo se puede superar

El miedo es tan intenso que la sola idea de conducir provoca palpitaciones

La amaxofobia es el miedo intenso, persistente e irracional a conducir un vehículo.

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