Vida saludable

Estar muchas horas sentado aumenta el riesgo de cáncer: qué recomienda un nuevo estudio

Una investigación realizada con más de 91.000 personas encontró que no solo importa cuánto ejercicio se hace, sino también evitar permanecer muchas horas seguidas sentado. Especialistas destacan que levantarse y moverse con frecuencia puede aportar beneficios para la salud.