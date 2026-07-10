Investigación

Un estudio de Harvard de más de 80 años reveló cuál es el principal secreto de la felicidad

La investigación, considerada una de las más extensas sobre desarrollo humano, concluyó que la calidad de las relaciones personales influye más en el bienestar y la salud que el dinero, la fama o el éxito profesional. Los resultados también muestran efectos positivos sobre la longevidad y el envejecimiento.