El dólar cerró este lunes con movimientos mixtos. En el Banco Nación, la cotización terminó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba del 0,33%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 20 de julio, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares: el oficial y el blue se mantuvieron estables con leves subas.
El MEP avanzó 0,36% y terminó en $1.519,76.
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El dólar MEP avanzó 0,36% y finalizó en $1.519,76, mientras que el dólar blue también subió 0,33% y cerró en $1.530 para la venta.
11:00 / Lun. 20.07.2026
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.510,00 para la compra / $1.530,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.516,21 para la compra / $1.516,65 para la venta.
Dólar mayorista: $1.468,00 para la compra / $1.477,00 para la venta.
10:00 / Lun. 20.07.2026
Cotización del dólar en los bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta
Dólar Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta
Dólar Banco Bica: $1.446 compra / $1.505 venta
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