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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 20 de julio, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: el oficial y el blue se mantuvieron estables con leves subas.

El MEP avanzó 0,36% y terminó en $1.519,76.El MEP avanzó 0,36% y terminó en $1.519,76.
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El dólar cerró este lunes con movimientos mixtos. En el Banco Nación, la cotización terminó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba del 0,33%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 17 de julio

El dólar MEP avanzó 0,36% y finalizó en $1.519,76, mientras que el dólar blue también subió 0,33% y cerró en $1.530 para la venta.

12:03 / Lun. 20.07.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo País llegó a 410 este lunes.

11:00 / Lun. 20.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.510,00 para la compra / $1.530,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.516,21 para la compra / $1.516,65 para la venta.

Dólar mayorista: $1.468,00 para la compra / $1.477,00 para la venta.

10:00 / Lun. 20.07.2026

Cotización del dólar en los bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Bica: $1.446 compra / $1.505 venta

09:00 / Lun. 20.07.2026

Así cerró el dólar el viernes

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