“Si tienen un gobierno asquerosamente populista que genera 15 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, se van a estrellar”, dijo el presidente Javier Milei, al argumentar que sin ahorro no hay inversión. “Como ahora”, le replicó un socio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el ingeniero Jorge Castellanos, un confeso admirador de la presidencia de Néstor Kirchner.
El desafío de industria y empleo en el modelo de país que propone Javier Milei
El presidente insiste con el ajuste y el impulso al Rigi y el súper Rigi. Los datos fabriles y de trabajo no son favorables; la Fundación Mediterránea analiza qué sectores tienen chances en una economía abierta y exportadora.
Es una de las muchas anécdotas que resume el choque de modelos sociopolíticos y económicos que vive la Argentina. El presidente insistió en que el gobierno no crea riqueza, y que el populismo ataca la propiedad privada, genera inflación y pobreza con el déficit y desincentiva la producción.
Desde el monólogo de un atril concedido a quien gana las elecciones, y mientras los comicios no lo desacrediten, Milei ratificó el rumbo con el desarrollo de hidrocarburos y energía (Vaca Muerta), a los que añadió “la economía del conocimiento, la posibilidad de tener energía barata con clima frío para desarrollar la inteligencia artificial”.
El contraste
Acaso la soledad en la voz de Castellanos refleja la inexistencia de un músculo político que en el país lo represente con eficiencia. Pero eso no impide reflejar la pérdida de 11.673 puestos de trabajo que aporten al sistema previsional argentino o el retroceso de 1,3% en la actividad industrial santafesina de junio, según los datos de la Federación sectorial. Solo por poner dos ejemplos.
“Lo que pasa en el Congreso tiene importancia vital”, dijo el presidente en la Bolsa porteña. Es parte de una arquitectura de poder y del cambio de modelo que propone.
La inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma de la carta orgánica del BCRA para no emitir a favor del presidente de turno, el “súper Rigi” para facilitar inversiones en energía nuclear y data centers, un ajuste a la “inocencia fiscal” para liberar dólares del colchón o la reforma política para despejar el camino reeleccionista, son las alusiones implícitas.
Con Cristina manteniendo la tobillera en la principal fuerza de la oposición, y causas de corrupción que encuentran una dinámica previsible desde una justicia adicta a la ocasión, la falta de contrapesos es un problema de institucionalidad. Mientras tanto, los actores de la economía afrontan lo que está sucediendo, y lo que puede sobrevenir.
La economía regional
Mientras el gobierno nacional asegura que sin estabilidad “macro”, no hay empresas viables salvo por proteccionismo o privilegio, las economías regionales deben gestionar el desafío del tiempo presente. El Ieral de la Fundación Mediterránea ensayó un oportuno análisis que distingue lo que se puede hacer desde los gobiernos subnacionales y las empresas en el presente contexto.
“El auge de inversiones en energía, minería, agroindustria y otros sectores está reconfigurando el mapa productivo argentino. Pero su impacto regional dependerá de la capacidad de cada territorio para desarrollar proveedores, agregar valor a sus recursos y remover las barreras que hoy limitan el crecimiento de nuevas actividades”.
El análisis de Gerardo Alonso Schwarz -economista Jefe del IERAL NEA- expone que las capacidades ya disponibles en cada región permiten diversificar la producción tanto “aguas arriba”, mediante proveedores industriales y servicios tecnológicos, como “aguas abajo”, con actividades que industrialicen los recursos locales.
“La metalmecánica, el software, la ingeniería aplicada, la petroquímica, la química verde, la construcción en madera, los bioplásticos y los alimentos de precisión aparecen entre las actividades con mayor potencial”, expuso el analista.
Advirtió que “los impuestos distorsivos, las deficiencias de infraestructura, la superposición de regulaciones y la falta de articulación entre el sistema educativo y las necesidades productivas reducen la competitividad de las empresas locales”.
Lo que sí
En línea con lo que viene impulsando el Ministerio de la Producción de Santa Fe (pymes proveedoras de la minería y de Vaca Muerta, que capitalicen la experiencia agroindustrial), el Ieral detectó los sectores que pueden desarrollarse como proveedores en el nuevo escenario.
"La región Pampeana, con una base industrial y metalmecánica consolidada, está en condiciones de dar el salto hacia bienes de capital complejos -tubos sin costura, aceros especiales, compresores- y hacia tableros de automatización y software embebido de alta sofisticación, insumos críticos tanto para la agroindustria como para la propia minería y los hidrocarburos de otras regiones".
Schwarz señala que “del lado del derrame aguas abajo”, la cercanía que ahorra costos logísticos es decisiva. Agrega la ausencia de aranceles a insumos importados y el riesgo cambiario como factores a considerar “frente a la escala del recurso disponible”.
Para la región, sugiere que los principales sectores impulsores son la agroindustria diversificada, manufacturas industriales, siderurgia y servicios tecnológicos globales.
Como oportunidades “aguas arriba” describe bienes de capital complejos, tubos sin costura, aceros especiales, compresores, tableros de automatización y software embebido de alta complejidad. Y “aguas abajo” bioplásticos compostables y biodegradables, así como nutrición de precisión.