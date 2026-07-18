¿Se pueden recomponer la producción y la ocupación?

El desafío de industria y empleo en el modelo de país que propone Javier Milei

El presidente insiste con el ajuste y el impulso al Rigi y el súper Rigi. Los datos fabriles y de trabajo no son favorables; la Fundación Mediterránea analiza qué sectores tienen chances en una economía abierta y exportadora.