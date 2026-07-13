La balanza comercial energética argentina alcanzó durante el primer semestre de 2026 el mayor superávit de su historia para ese período, impulsada por un fuerte crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas y una marcada reducción de las importaciones de combustibles.
La balanza energética registró en el primer semestre el mayor superávit de la historia argentina
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el superávit energético alcanzó los 6.987 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, el mayor registrado para ese período. El crecimiento de las exportaciones, impulsado principalmente por el aumento de la producción de petróleo y gas, y la caída de las importaciones explican el resultado.
Así lo señala un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que estima un saldo positivo de 6.987 millones de dólares entre enero y junio, lo que representa un incremento del 87 % respecto del mismo período del año pasado.
El desempeño del sector energético se consolida como uno de los principales aportes al comercio exterior argentino, en un contexto de mayor producción de hidrocarburos y de una menor dependencia de las compras externas de combustibles.
Exportaciones en niveles históricos
De acuerdo con el trabajo de la BCR, las exportaciones de combustibles y energía crecieron un 52 % durante la primera mitad del año, al pasar de 5.345 millones a más de 8.118 millones de dólares.
Este desempeño llevó a que el sector energético represente más del 15 % del total de las exportaciones argentinas, la mayor participación registrada en las últimas dos décadas y un récord histórico para un primer semestre.
En paralelo, las importaciones de combustibles y lubricantes cayeron un 29 % medidas en dólares, alcanzando su nivel más bajo desde 2007. Como consecuencia, la participación de la energía dentro de las importaciones nacionales descendió por debajo del 3 %, un porcentaje que no se observaba desde finales de la década de 1990.
Vaca Muerta, el principal motor del crecimiento
El informe destaca que el aumento de las exportaciones responde principalmente al crecimiento de la producción y no únicamente a la mejora de los precios internacionales del petróleo.
Según los datos analizados por la BCR, el 79 % del incremento exportador se explica por un mayor volumen de ventas al exterior, mientras que el 21 % restante obedece al aumento de las cotizaciones internacionales.
En ese escenario, la producción proveniente de Vaca Muerta continúa consolidándose como el principal impulsor del sector energético argentino. Actualmente, la formación aporta más del 68 % del petróleo y cerca del 67 % del gas producido en el país.
Para todo 2026, la entidad proyecta un incremento del 16 % en la producción de petróleo, volumen que permitiría alcanzar el mayor nivel de extracción de la historia argentina y superar el récord establecido en 1998.
Aunque el informe reconoce que la volatilidad internacional —marcada por el conflicto en Medio Oriente y las variaciones en el precio del crudo— tuvo incidencia sobre las cotizaciones, sostiene que el crecimiento de la producción fue el factor determinante para explicar la mejora del saldo comercial energético.
Proyectan un nuevo récord para 2026 y más exportaciones en 2027
Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario indican que las exportaciones de combustibles y energía podrían superar los 14.400 millones de dólares al cierre de 2026.
Si además se mantiene la tendencia descendente de las importaciones, la balanza energética podría finalizar el año con un superávit superior a los 12.000 millones de dólares, lo que constituiría un nuevo récord histórico.
El informe también destaca el impacto esperado del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya puesta en funcionamiento está prevista para noviembre. La obra conectará la cuenca neuquina con una terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro, mediante un trazado cercano a los 600 kilómetros.
En una primera etapa permitirá incorporar una capacidad adicional de evacuación de 190.000 barriles diarios, con la posibilidad de alcanzar hasta 550.000 barriles por día, e incluso 700.000 barriles diarios en el futuro si continúa creciendo la producción.
Para la BCR, esta infraestructura será determinante para ampliar la capacidad exportadora del país y podría llevar las ventas externas de energía por encima de los 18.500 millones de dólares en 2027, consolidando al sector como uno de los principales generadores de divisas para la economía argentina.