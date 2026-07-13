Impulsada por Vaca Muerta

La balanza energética registró en el primer semestre el mayor superávit de la historia argentina

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el superávit energético alcanzó los 6.987 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, el mayor registrado para ese período. El crecimiento de las exportaciones, impulsado principalmente por el aumento de la producción de petróleo y gas, y la caída de las importaciones explican el resultado.