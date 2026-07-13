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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 13 de julio, en Argentina

El mercado cambiario tuvo movimientos mixtos este miércoles: subió el dólar blue y bajó el MEP, mientras los bancos mostraron variaciones dispares.

Los valores corresponden a la última rueda cambiaria antes de la apertura de los bancos este lunes.Los valores corresponden a la última rueda cambiaria antes de la apertura de los bancos este lunes.
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El último día de operaciones bancarias antes del fin de semana largo, el dólar en Banco Nación cerró el miércoles en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba del 0,33% y un spread de $50. En tanto, el dólar MEP finalizó a $1.528,38 para la compra y $1.529,01 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 8 de julio

Por su parte, el dólar blue terminó la jornada del miércoles en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $20.

11:00 / Lun. 13.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.490,00 compra / $1.510,00 venta (= 0,00%)

Dólar MEP: $1.527,81 compra / $1.528,44 venta (+0,05%)

Dólar mayorista: $1.483,00 compra / $1.492,00 venta (+0,27%)

10:01 / Lun. 13.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta

Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta

09:00 / Lun. 13.07.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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