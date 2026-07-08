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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 8 de julio, en Argentina

El dólar blue cerró estable en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1.526,94 y $1.527,48, con una suba del 0,11%.

El dólar blue cerró estable en $1.495 y $1.515.El dólar blue cerró estable en $1.495 y $1.515.
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El dólar MEP cerró con una suba del 0,11%, en $1.526,94 para la compra y $1.527,48 para la venta, con un spread de $0,54.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 7 de julio

El dólar blue terminó en $1.495 compra y $1.515 venta, sin cambios porcentuales. En tanto, el dólar en Banco Nación cerró en $1.465 y $1.515, con una suba del 0,33%.

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