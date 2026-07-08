Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 8 de julio, en Argentina

El dólar blue cerró estable en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1.526,94 y $1.527,48, con una suba del 0,11%.