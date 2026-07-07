Mercado automotor

Los 10 autos automáticos más baratos de Argentina en julio de 2026

La mayor oferta de vehículos importados y el desembarco de nuevas marcas ampliaron las alternativas para quienes buscan un 0 km con caja automática. El listado incluye modelos nafteros, híbridos y eléctricos con valores desde los USD 18.900.