Los vehículos con transmisión automática dejaron de ser una opción reservada para los segmentos más altos del mercado. En los últimos meses, la llegada de nuevas marcas, el incremento de las importaciones y la incorporación de tecnologías electrificadas ampliaron la oferta disponible en Argentina, donde ya es posible acceder a un 0 kilómetro automático por menos de 24.000 dólares.
Los 10 autos automáticos más baratos de Argentina en julio de 2026
La mayor oferta de vehículos importados y el desembarco de nuevas marcas ampliaron las alternativas para quienes buscan un 0 km con caja automática. El listado incluye modelos nafteros, híbridos y eléctricos con valores desde los USD 18.900.
El ranking correspondiente a julio de 2026 refleja ese cambio de tendencia y muestra una fuerte presencia de fabricantes asiáticos, además de modelos regionales que incorporan cajas automáticas CVT o convencionales en versiones de entrada de gama.
Actualmente existen diez modelos con transmisión automática que cuestan menos de USD 24.000, con alternativas nafteras, híbridas y totalmente eléctricas.
El ranking de los más económicos
El modelo automático más barato del mercado argentino es el JMEV Easy 3, un vehículo urbano ciento por ciento eléctrico fabricado en China, cuyo precio es de USD 18.900.
En el segundo puesto aparece el MG3, recientemente incorporado al mercado argentino, con motorización naftera y un valor de USD 20.900.
El resto del listado está integrado por modelos ya conocidos por los consumidores argentinos y otros que llegaron recientemente al país.
Los diez autos automáticos más baratos
JMEV Easy 3 – USD 18.900 ($27.594.000)
MG3 naftero – USD 20.900 ($30.514.000)
Hyundai HB20 Hatchback Comfort Plus AT 1.6 – USD 23.000 ($31.000.000)
Citroën C3 VTi AT Feel Pack – USD 23.400 ($32.400.000)
Fiat Argo Drive 1.3 CVT – USD 23.650 ($32.650.000)
JAC S2 1.5 CVT Luxury LV – USD 22.900 ($33.434.000)
Toyota Yaris XS 1.5 CVT – USD 23.900 ($34.284.000)
Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT – USD 23.990 ($34.696.900)
Suzuki Swift Hybrid GLX AT – USD 23.900 ($34.894.000)
BYD Dolphin Mini GL – USD 23.990 ($35.025.400)
La electrificación gana espacio
Uno de los datos que sobresale del listado es el avance de la movilidad electrificada en los segmentos de menor precio.
Entre los diez vehículos más económicos aparecen dos modelos completamente eléctricos: el JMEV Easy 3 y el BYD Dolphin Mini, mientras que el Suzuki Swift Hybrid se posiciona como una de las alternativas híbridas más accesibles del mercado argentino.
La presencia de estas opciones confirma una tendencia que comienza a consolidarse en el país, donde la oferta de vehículos con algún grado de electrificación ya no se limita exclusivamente a modelos premium.
Más opciones para los consumidores
El crecimiento de la disponibilidad de unidades importadas también favoreció la incorporación de cajas automáticas en modelos regionales muy demandados.
Marcas como Fiat, Toyota, Chevrolet y Citroën ofrecen hoy versiones automáticas en sus vehículos compactos con precios competitivos, respondiendo a una demanda que crece año tras año.
La transmisión automática dejó de ser un atributo exclusivo de vehículos de alta gama y comenzó a consolidarse como una característica cada vez más valorada por quienes priorizan el confort de manejo, especialmente en grandes centros urbanos.
La ampliación de la oferta y la mayor competencia entre fabricantes permitieron que cada vez más argentinos puedan acceder a este tipo de tecnología sin necesidad de dar el salto hacia segmentos superiores.