La tendencia negativa volvió a instalarse en el mercado de autos usados. Según datos difundidos por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en mayo se realizaron 144.050 transferencias de vehículos, lo que representó una caída del 6,9% respecto del mismo mes de 2025.
Autos usados: las ventas cayeron por segundo mes consecutivo y Santa Fe también mostró números en baja
El mercado de vehículos de segunda mano profundizó su desaceleración en mayo. Las operaciones bajaron casi 7% y pocas provincias lograron escapar a la tendencia negativa.
La baja también se verificó frente a abril, cuando se habían registrado 154.792 operaciones. De esta manera, el sector acumula cuatro retrocesos en los primeros cinco meses del año y refleja un escenario de menor dinamismo para uno de los segmentos más importantes del mercado automotor.
Entre enero y mayo se vendieron 736.136 unidades usadas, un 5% menos que en igual período del año pasado, cuando las operaciones habían alcanzado las 775.213.
El Volkswagen Gol mantiene su reinado
Pese al contexto de retracción, algunos modelos continúan siendo los preferidos por los compradores. El Volkswagen Gol y Gol Trend volvieron a encabezar el ranking con 7.655 unidades transferidas durante mayo.
Detrás apareció la Toyota Hilux, con 5.674 operaciones, consolidándose como la pick up más demandada del país.
El Chevrolet Corsa y Classic se ubicó en el tercer lugar, con 3.954 unidades, seguido por la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok.
El top ten se completó con Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.
La permanencia de estos modelos en las primeras posiciones muestra que los consumidores siguen apostando por vehículos con amplia presencia en el mercado y una oferta consolidada de repuestos y mantenimiento.
Cuánto cuestan los modelos más buscados
Entre los valores de referencia del mercado se destacan:
Volkswagen Gol Trendline 2020: $16.696.000.
Toyota Hilux TDI 4x2 DX 2020: $23.650.000.
Chevrolet Classic 2016: $8.859.000.
Ford Ranger XL 2020: $20.266.000.
Volkswagen Amarok Trendline 2020: $20.103.000.
Peugeot 208 Like 2020: $15.375.000.
Ford EcoSport 2020: $19.425.000.
Toyota Corolla XLI 2020: $21.626.000.
Ford Ka 2020: $13.364.000.
Fiat Palio Active 2018: $11.751.000.
Los precios varían de acuerdo con el año de fabricación, la versión y el nivel de equipamiento de cada unidad.
Santa Fe tampoco escapó a la tendencia
El panorama provincial mostró un predominio de las bajas. Solamente Santiago del Estero y Mendoza lograron cerrar los primeros cinco meses del año con números positivos.
En cambio, la mayoría de las jurisdicciones registró retrocesos. Santa Cruz encabezó las caídas con una merma superior al 18%.
Santa Fe, uno de los principales mercados del país, también mostró una disminución en las transferencias. Entre enero y mayo la provincia registró una caída del 3,53% respecto del mismo período de 2025.
Buenos Aires, que concentra el mayor volumen de operaciones, retrocedió 5,14%, mientras que Córdoba presentó una baja más moderada del 2,47%.
Un mercado que sigue ajustándose
La evolución de los últimos meses refleja que la desaceleración económica también impacta sobre el segmento de los vehículos usados.
La retracción en las operaciones se mantiene prácticamente en todo el país y sólo algunas provincias lograron escapar de una tendencia que, por ahora, sigue marcando el pulso del mercado automotor argentino.