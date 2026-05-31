El mercado automotor argentino registró en mayo una nueva caída en el nivel de patentamientos. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el quinto mes del año se registraron 41.921 vehículos, una cifra que representa una baja del 25,6% respecto del mismo período de 2025.
Los patentamientos de autos cayeron más del 25% en mayo
Las concesionarias registraron 41.921 unidades vendidas durante mayo. El sector atribuye la baja a una demanda más cautelosa, aunque destacan la llegada de nuevas marcas y promociones para sostener la actividad.
Los números reflejan que durante mayo se vendieron 14.398 unidades menos que hace un año, cuando se habían patentado 56.319 vehículos. El retroceso también se observó en la comparación mensual, ya que las operaciones disminuyeron un 12,2% frente a abril, cuando se habían registrado 47.564 unidades.
Con estos resultados, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó los 247.187 patentamientos. El volumen representa una caída del 9,7% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 273.819 vehículos en todo el país.
Un mercado más competitivo y compradores cautelosos
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó el comportamiento del sector y sostuvo que la desaceleración observada durante mayo confirma una tendencia de menor dinamismo en las operaciones.
Según explicó, la demanda continúa mostrando prudencia al momento de concretar compras, especialmente en un contexto económico donde los consumidores evalúan con mayor detenimiento cada inversión.
El dirigente destacó además que el mercado cambió significativamente durante los últimos meses debido al desembarco de nuevas marcas y modelos que ampliaron la oferta disponible para los compradores.
"Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva", afirmó.
Sin embargo, advirtió que persisten desafíos estructurales que siguen condicionando la actividad comercial del sector automotor.
Impuestos, tasas y financiamiento
Entre los factores que generan preocupación, Beato mencionó la elevada carga tributaria que soportan los vehículos comercializados en el país.
Según explicó, los impuestos continúan representando más del 50% del valor final de una unidad, una situación que impacta directamente en la capacidad de compra de los consumidores.
A esto se suman las tasas de financiación y los costos bancarios, variables que siguen teniendo una fuerte incidencia en las operaciones de venta.
"Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil", señaló.
Frente a este escenario, las concesionarias buscan sostener la actividad mediante promociones, bonificaciones y planes de financiación especiales que permitan estimular la demanda.
Toyota lideró el mercado
En cuanto al desempeño por marcas, Toyota volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking de patentamientos durante mayo con 5.760 unidades registradas.
Volkswagen ocupó el segundo puesto con 4.954 vehículos vendidos, mientras que Fiat completó el podio con 4.607 unidades.
Más atrás se ubicaron Ford, con 4.030 patentamientos; Chevrolet, con 3.438; Renault, con 2.508; Peugeot, con 2.506; BYD, con 1.701; Citroën, con 1.379; y Jeep, con 914 unidades.
Las pick-ups siguen dominando
Entre los modelos más vendidos del mes volvió a destacarse la Toyota Hilux, que mantuvo el liderazgo con 2.309 patentamientos.
La Ford Ranger quedó en segundo lugar con 1.672 unidades, mientras que el Fiat Cronos se ubicó tercero con 1.627 vehículos registrados.
El ranking continuó con la Ford Territory, el Peugeot 208, la Volkswagen Amarok, el Chevrolet Onix, el Toyota Yaris Cross, el Chevrolet Tracker y el Volkswagen Tera.
La presencia mayoritaria de pick-ups y SUVs entre los vehículos más patentados refleja una tendencia que se consolida en el mercado argentino, donde este tipo de unidades mantiene una demanda sostenida pese al contexto de menor actividad general.