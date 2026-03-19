Autos en Argentina 2026: precios, financiación y claves para decidir entre 0km y usados

Mirá tambiénLa irrupción china que redefine el mercado automotor argentino
Comprar un auto en Argentina dejó de ser una misión marcada únicamente por la escasez y la incertidumbre. El escenario actual muestra un giro significativo: mayor disponibilidad de unidades, desembarco de nuevas marcas —especialmente asiáticas— y una competencia que empieza a ordenar precios y condiciones comerciales. Este nuevo contexto reconfigura la lógica de decisión y desplaza el eje hacia el consumidor, que ahora cuenta con más opciones pero también enfrenta un menú más complejo a la hora de elegir.
El crecimiento del mercado durante el último año consolidó esta tendencia. Tanto los vehículos 0km como los usados registraron niveles de actividad elevados, impulsados por una combinación de factores: apertura de importaciones, recomposición del stock en concesionarias y cierta previsibilidad macroeconómica que reactivó operaciones postergadas. En paralelo, comenzaron a ganar terreno nuevas tecnologías, como los autos electrificados, que amplían la oferta y generan presión competitiva sobre los modelos tradicionales.
Un mercado más amplio, pero también más exigente
Con la normalización del abastecimiento, desaparecieron las largas listas de espera y los sobreprecios que dominaron años anteriores. Sin embargo, esa mejora en la disponibilidad no implica automáticamente que los autos sean accesibles. Los valores siguen siendo elevados en términos históricos, aunque la expectativa del sector apunta a que en los próximos meses crezcan por debajo de la inflación, impulsados por una mayor competencia y cambios impositivos.
En este contexto, la decisión de compra ya no se explica por una única variable. El precio continúa siendo relevante, pero pierde centralidad frente a otros factores como la financiación, el costo de mantenimiento, el consumo y el valor de reventa. El comprador, además, llega más informado: compara opciones, analiza alternativas y evalúa con mayor precisión el impacto económico de su elección en el mediano plazo.
Financiación, estrategias y el dilema clásico
Mirá tambiénAutos 0 km: febrero abre con subas mínimas y marcas que congelan precios
Uno de los cambios más notorios es el regreso del crédito como herramienta clave para concretar operaciones. La financiación volvió a ocupar un rol protagónico, especialmente en los 0km, con propuestas que incluyen tasas promocionales, plazos más amplios y participación activa de bancos y terminales automotrices. En contraste, el financiamiento para usados sigue siendo más limitado y costoso, lo que condiciona parte de la demanda.
A la hora de decidir, también reaparece el dilema histórico: 0km o usado. El primero ofrece previsibilidad, garantía y tecnología, mientras que el segundo mantiene una ventaja inicial en el precio de acceso y una menor depreciación inicial. Sin embargo, el contexto actual obliga a analizar cada caso en detalle. No todos los modelos se comportan igual en términos de valor, demanda o costos asociados, lo que convierte a la elección en una decisión más estratégica que nunca.