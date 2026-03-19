En transformación

Autos en Argentina 2026: precios, financiación y claves para decidir entre 0km y usados

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración con más oferta, nuevas marcas, mayor acceso al crédito y cambios en los precios. En este escenario, elegir qué auto comprar ya no depende solo del valor, sino de múltiples variables que redefinen las decisiones de los consumidores.