La irrupción china que redefine el mercado automotor argentino

La postal urbana cambió sin grandes anuncios ni campañas espectaculares. En calles, rutas y avenidas de todo el país comenzaron a aparecer nombres que hasta hace poco resultaban extraños para el consumidor argentino. BYD, MG, Jetour se mezclan hoy con marcas ya más conocidas como Chery, Haval o BAIC, construyendo un nuevo paisaje automotor que deja de ser excepción para convertirse en normalidad.
Lo que hasta hace un año era una rareza hoy se vuelve cotidiano. Los vehículos de origen chino dejaron de ser una curiosidad de nicho para transformarse en una presencia visible, sostenida y en expansión dentro del parque automotor argentino.
El punto de inflexión comenzó en la segunda mitad de 2025, cuando llegaron los primeros embarques dentro del cupo de 50.000 unidades de vehículos eléctricos e híbridos sin aranceles. Ese incentivo abrió la puerta a un ingreso masivo de marcas y modelos que hasta entonces no tenían presencia en el país.
Mirá tambiénAutos 0 km: febrero abre con subas mínimas y marcas que congelan precios
A esa ola se sumaron también vehículos chinos de motorización convencional, ampliando la oferta más allá del segmento electrificado y diversificando el origen de los cero kilómetro disponibles en el mercado.
Durante 2025, la participación china todavía parecía moderada. Representó apenas el 4,7% de las 612.000 unidades cero kilómetro vendidas en el país. Sin embargo, ese número mostraba una tendencia clara: mes a mes la presencia crecía y ganaba espacio.
Con el inicio de 2026, ese proceso se aceleró. Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA), en enero los autos, SUV, pick ups y camiones de origen chino alcanzaron 7.229 unidades patentadas.
Esa cifra representó el 10,95% de los 66.080 patentamientos del mes. Por primera vez, los vehículos chinos consolidaron una participación de “doble dígito” en el mercado argentino.
De la rareza al liderazgo en ventas
El caso más emblemático de este fenómeno es el de la Ford Territory. Un modelo que llegó al país en 2020, pero que en los últimos meses se transformó en un verdadero protagonista del mercado.
Fabricada en China a través de la joint venture entre Ford y Jiangling Motors Corporation, la Territory se posicionó en enero como el cuarto modelo más vendido del país, con 2.864 unidades.
Superó incluso a vehículos históricamente fuertes como las pick ups Ranger y Amarok, y a modelos de gamas más económicas como el Chevrolet Onix o el Volkswagen Polo.
Su crecimiento marca un cambio cultural en el consumo automotor argentino, donde el origen chino dejó de ser un factor de desconfianza para transformarse en un atributo aceptado por el mercado.
Mirá tambiénEnero cerraría con 65 mil patentamientos y confirma el giro del mercado
A fines de 2025, la Territory era el único modelo chino importado por una terminal automotriz tradicional. Ese escenario también comenzó a cambiar.
General Motors incorporó el Chevrolet Spark, mientras que Stellantis inició la importación desde su controlada china Leap Motor, ampliando el peso de China dentro de las grandes estructuras industriales.
La Territory se comercializa en dos versiones nafteras de 50.100 y 58.300 dólares, y una versión híbrida de 53.900 dólares, consolidando una oferta diversificada dentro del mismo modelo.
Nuevas marcas, nuevos jugadores
El avance no se limita a las terminales tradicionales. Los importadores independientes también comenzaron a ocupar un lugar central en el ranking de ventas.
El BAIC BJ30 se ubicó en el puesto 18 entre los cero kilómetro más vendidos del mes, con 922 unidades patentadas.
La marca Beijing Automotive Group, importada por el grupo Belcastro, fue la más vendida dentro de la Cámara de Importadores de Automotores durante 2025.
El BJ30 Hybrid 4×2, un SUV robusto del segmento C, se posicionó con un precio de 38.500 dólares y una propuesta que combina diseño, tecnología y eficiencia.
Otro protagonista del nuevo mapa es el BYD Song Pro. Con 526 unidades patentadas en enero, se ubicó en el puesto 40 del ranking general.
Se trata de un SUV híbrido enchufable, con autonomía eléctrica de entre 71 y 100 kilómetros según versión, y precios de 34.990 y 39.990 dólares.
BYD se estableció como terminal sin fábrica local, un estatus que hasta hace poco solo tenía BMW Argentina y que ahora también incluye a Nissan tras el cierre de su planta en Córdoba.
Mirá tambiénEnero cerraría con 65 mil patentamientos y confirma el giro del mercado
El Haval H6 también ingresó al top 50 de ventas, con 451 unidades patentadas. Esta SUV del segmento D, perteneciente al grupo Great Wall Motors, se comercializa entre 33.500 y 44.400 dólares.
El avance de estas marcas no es casual. Según ACARA, el crecimiento de la electromovilidad fue impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel cero para vehículos eléctricos e híbridos dentro de un cupo anual de 50.000 unidades.
Ese régimen redujo el costo de ingreso de nuevos modelos, facilitó la llegada de marcas chinas y amplió de manera estructural la oferta disponible.
Durante 2025, el liderazgo de los vehículos electrificados siguió en manos de Toyota, con los Corolla y Corolla Cross híbridos, que superaron las 10.000 unidades vendidas.
Pero el nuevo escenario muestra que China dejó de ser una promesa futura y se convirtió en un actor central del presente del mercado automotor argentino.