La lista de los vehículos más económicos que actualmente se comercializan en la Argentina refleja un cambio profundo en el mercado automotor local. Los modelos importados dominan ampliamente el segmento de entrada, mientras que la producción nacional apenas conserva dos lugares dentro del ranking de los 10 autos 0km más baratos del país.
Solo dos son argentinos: cuáles son los autos 0km más baratos del país
El mercado automotor argentino consolida el avance de los vehículos importados entre los modelos más accesibles. De los 10 autos 0km más baratos de mayo 2026, solo dos se producen en plantas industriales argentinas: el Fiat Cronos y el Peugeot 208.
El relevamiento de mayo de 2026 ubica al Renault Kwid como el vehículo más accesible del mercado argentino, con un precio de $26.490.000. Muy cerca aparece el eléctrico JMEV Easy 3, que se convirtió en una de las grandes novedades del segmento urbano.
La presencia de vehículos provenientes de Brasil, China e India se consolidó durante los últimos años, especialmente en el segmento de autos compactos y urbanos, donde las terminales encuentran mayores ventajas competitivas para importar modelos de bajo costo.
El avance de los importados en el segmento económico
Dentro del ranking también aparecen modelos como el Fiat Mobi, el Hyundai HB20, el JAC S2 y el Suzuki Swift Hybrid GLX MT, todos con valores inferiores a los 30 millones de pesos.
La tendencia marca un escenario cada vez más desafiante para la industria nacional, que perdió protagonismo dentro de los segmentos más accesibles del mercado local.
Los 10 autos 0km más baratos de mayo 2026:
Renault Kwid: $26.490.000
JMEV Easy 3: $26.743.500
Hyundai HB20: $27.600.000
Fiat Mobi: $27.630.000
JAC S2: $29.573.500
Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $29.573.500
Fiat Argo: $30.230.000
Fiat Cronos: $31.120.000
Peugeot 208: $31.460.000
Citroën C3: $31.680.000
Los dos modelos nacionales que resisten
Entre los únicos vehículos fabricados en Argentina que lograron mantenerse dentro del ranking aparecen el Fiat Cronos y el Peugeot 208, ambos desarrollados por Stellantis.
El Fiat Cronos se produce desde 2018 en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, y se consolidó como uno de los modelos más vendidos del país. El proyecto demandó inversiones superiores a los US$500 millones y actualmente mantiene una integración nacional cercana al 44%.
Además del mercado interno, el sedán cordobés sostiene un fuerte perfil exportador. Más de 270.000 unidades fueron enviadas principalmente a Brasil, consolidando a Córdoba como uno de los polos automotrices más importantes de Sudamérica.
Por su parte, el Peugeot 208 se fabrica en la planta bonaerense de El Palomar desde julio de 2020. El complejo industrial fue completamente modernizado mediante inversiones por US$320 millones para adaptarse a la nueva plataforma CMP de Stellantis, preparada incluso para futuras motorizaciones híbridas y electrificadas.
Con una integración nacional cercana al 42%, el hatchback también abastece tanto al mercado local como a distintos países del Mercosur, especialmente Brasil.
La fotografía actual del mercado automotor deja en evidencia un fenómeno cada vez más marcado: mientras crece la oferta de vehículos importados en los segmentos más económicos, la producción nacional busca sostener competitividad en un escenario atravesado por costos industriales elevados, apertura comercial y cambios tecnológicos que transforman la industria global.