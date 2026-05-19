Industria automotriz

Solo dos son argentinos: cuáles son los autos 0km más baratos del país

El mercado automotor argentino consolida el avance de los vehículos importados entre los modelos más accesibles. De los 10 autos 0km más baratos de mayo 2026, solo dos se producen en plantas industriales argentinas: el Fiat Cronos y el Peugeot 208.