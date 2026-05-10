El mercado de autos usados volvió a mostrar un importante nivel de actividad durante abril y consolidó un arranque de año con cifras elevadas para el sector automotor argentino. Según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor, durante el cuarto mes del año se concretaron 154.792 transferencias de vehículos en todo el país.
Autos usados: ya se vendieron casi 600 mil vehículos en el primer cuatrimestre de 2026
El sector sostiene un importante volumen de operaciones pese a la inestabilidad económica, la distorsión de precios y las dificultades de financiamiento que todavía afectan al mercado automotor argentino.
Con ese resultado, el acumulado del primer cuatrimestre alcanzó las 592.086 operaciones de compra-venta. El número mantiene al sector cerca de niveles récord pese al contexto económico todavía inestable y a las dificultades que persisten para acceder a financiamiento con tasas más competitivas dentro del mercado local.
Desde la entidad remarcaron que abril se mantuvo prácticamente en los mismos niveles que marzo, aunque presentó una leve caída respecto del mismo período de 2025. Aun así, el comportamiento general continúa siendo positivo para las concesionarias y agencias de usados distribuidas en distintas provincias argentinas.
El secretario de la cámara, Alejandro Lamas, explicó que el mercado sigue mostrando fuertes distorsiones de precios. También advirtió que el crédito continúa siendo uno de los principales obstáculos para potenciar todavía más las ventas y permitir que nuevos compradores ingresen al mercado automotor.
Volkswagen y Toyota lideran las operaciones
El modelo más transferido durante abril volvió a ser el Volkswagen Gol junto al Gol Trend, que sumaron 8.411 operaciones en todo el país. El histórico compacto continúa liderando el mercado argentino de usados gracias a su bajo costo de mantenimiento y su fuerte presencia en el interior.
En segundo lugar apareció la Toyota Hilux con 6.180 unidades transferidas. El podio fue completado por el Chevrolet Corsa y Classic, que alcanzaron 4.401 cambios de titularidad durante abril, según el relevamiento difundido por la cámara empresaria.
También figuraron entre los modelos más vendidos la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok y el Peugeot 208. El informe reflejó además que las pickups continúan mostrando una demanda sostenida en distintas regiones productivas del país.
Desde el sector aseguran que actualmente existe una buena disponibilidad de unidades en los segmentos más demandados. Sin embargo, sostienen que las tasas de interés ofrecidas por bancos y financieras todavía no acompañan el ritmo que necesita el mercado para ampliar el nivel de operaciones mensuales.
El interior sostiene las ventas y avanzan los eléctricos
El informe también mostró que el interior del país continúa impulsando gran parte del movimiento comercial, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene niveles más moderados de actividad. La provincia de Buenos Aires concentró el 38,2% de las transferencias nacionales realizadas durante abril.
Detrás aparecieron Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, que continúa entre los distritos con mayor volumen de operaciones. En paralelo, La Rioja fue la provincia que registró el mayor crecimiento porcentual mensual en ventas de usados.
El relevamiento también reflejó el crecimiento del mercado de vehículos electrificados. Allí, modelos de Toyota encabezaron ampliamente las ventas, especialmente el Corolla Cross, el Corolla y el RAV4, que continúan liderando entre los híbridos y eléctricos disponibles en el país.
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, entre enero y abril se patentaron 2.345 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento superior al 800% frente al mismo período del año pasado, aunque todavía con valores altos para el consumidor promedio.
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