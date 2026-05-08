Centro Industrial Zárate

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su nueva planta fabril en la Argentina

La subsidiaria de Daimler Truck invirtió US$ 110 millones; inicialmente producirá los camiones Atego y Accelo, así como de los chasis de buses OH y OF. Además, integra la planta REMAN y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos.