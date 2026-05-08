Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate, el acontecimiento más importante desde su creación como empresa subsidiaria de Daimler Truck.
Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su nueva planta fabril en la Argentina
La subsidiaria de Daimler Truck invirtió US$ 110 millones; inicialmente producirá los camiones Atego y Accelo, así como de los chasis de buses OH y OF. Además, integra la planta REMAN y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos.
La nueva planta, fruto de un ciclo de inversiones de US$ 110 millones, es la primera del sector automotriz construida desde sus cimientos en Argentina en los últimos 15 años.
El hito se dio en un año de celebraciones globales por los 130 años de la invención del camión, los 80 años del modelo Unimog y los 75 años de presencia de Mercedes-Benz en el país, habiendo sido Argentina el lugar elegido para instalar la primera fábrica de la marca fuera de Alemania.
El evento reunió a más de 800 asistentes, entre ejecutivos globales y locales de la compañía, funcionarios de gobierno, miembros de la red de concesionarios, medios de comunicación y colaboradores.
La presencia de Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks, Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, y Denis Güven, CEO de Mercedes Benz para América Latina, Medio Oriente y África reafirmó la relevancia de Argentina en el mapa mundial del grupo, consolidando una integración más sólida en la red global de producción y ventas de Daimler Truck.
Legado de 75 años
Achim Puchert dijo que “la inauguración de nuestro Centro Industrial Zárate marca un nuevo e importante capítulo para Mercedes Benz Trucks en la Argentina. Con un legado de 75 años de trayectoria industrial, esta planta de última generación nos permite, por primera vez, tener un enfoque 100% en camiones y buses en el país”.
Sostuvo que esto le permitirá “fortalecer nuestro rol dentro de la red global de producción de Daimler Truck. Este paso reafirma nuestro compromiso de largo plazo con Argentina, con nuestros colaboradores y, por supuesto, con nuestros clientes.”
Por su parte Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, señaló que “en Argentina, los buses son mucho más que un medio de transporte: forman parte de la vida cotidiana. Con nuestro Centro Industrial Zárate, en Daimler Buses fortalecemos nuestra capacidad para acompañar a millones de pasajeros con buses confiables y de producción local, desde recorridos urbanos hasta viajes de larga distancia.
“Al mismo tiempo -añadió- esta planta habilita la innovación, desde chasis convencionales eficientes hasta la movilidad eléctrica, acompañando a nuestros clientes en la construcción de una movilidad sostenible para el futuro.”
Sinergias con Brasil
Denis Güven, CEO de Mercedes Benz para América Latina, Medio Oriente y África, señaló a su turno que “la inauguración del Centro Industrial Zárate representa un paso estratégico para toda América Latina y posiciona a la Argentina como un pilar clave de nuestras operaciones regionales.
“Esta nueva planta fortalece nuestra presencia en el mercado argentino y, al mismo tiempo, crea sinergias naturales con la producción en Brasil, lo que permite compartir conocimiento, procesos y mejores prácticas en toda nuestra red regional”.
Expuso que “esta integración mejora nuestra eficiencia industrial, refuerza nuestra capacidad de acompañar a los clientes con mayor agilidad y garantiza la calidad de los productos conforme a los estándares globales de Mercedes Benz.”
Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, aseguró que “el Centro Industrial Zárate es el motor de nuestro futuro y el hecho más trascendente de nuestra historia como empresa independiente.
“Hoy -dijo- transformamos una inversión estratégica en una realidad productiva que nos acerca aún más a nuestros clientes y nos impulsa a seguir apoyando a quienes mantienen el mundo en movimiento.”
Eficiencia logística, innovación y talento
El Centro Industrial Zárate es impulsado por lo que Mercedes Benz califica como “talento altamente calificado” que forma parte de una cadena de valor integrada por alrededor de 500 colaboradores directos y más de 2000 indirectos.
Dentro de este último grupo se encuentra la red de concesionarios y talleres oficiales constituida por 45 puntos de atención distribuidos en todo el país, que garantiza una amplia cobertura, agilidad y calidad, asegurando que el cliente tenga siempre a su disposición servicios y piezas originales con la confiabilidad característica de la marca.
El desarrollo de esta operación actúa como un motor de atracción de proveedores, con la capacidad de potenciar una mayor integración de componentes locales, robustecer la cadena de suministro y asegurar un crecimiento sostenible.
Ubicada estratégicamente por su proximidad al puerto, en el km 90 de la Ruta Nacional 9, la planta garantiza una mayor eficiencia en términos de costos, tiempos y logística. Su diseño flexible y capacidad escalable la convierten en una instalación adecuada para el futuro crecimiento industrial y preparada para incorporar nuevos modelos y tecnologías según los desafíos del transporte regional.
Construido en un predio de 20 hectáreas de superficie, el nuevo Centro Industrial Zárate alberga la producción de los camiones Atego y Accelo, así como de los chasis de buses OH y OF.
Allí también funciona la primera y única planta REMAN del país, un servicio de posventa que permite reindustrializar componentes de camiones y buses con la misma calidad y respaldo que una pieza nueva y con menor costo e impacto ambiental. Con un portfolio que incluye cajas, motores y tapas de cilindro, hasta la fecha se han entregado más de 9600 piezas.
El complejo se completa con el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024, que destaca por su eficiencia en la distribución nacional, incluyendo servicios de entrega inmediata con plazos de entre 24 y 48 horas.
Con la inauguración de estas instalaciones, Mercedes-Benz Camiones y Buses -líder del mercado en 2025 con un 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses- inicia una nueva etapa “proyectada hacia la excelencia, el fortalecimiento de su perfil exportador con la llegada a nuevos mercados y el crecimiento sostenible”.
Esto posiciona a Zárate como un polo industrial a largo plazo para la región y reafirma el propósito de la compañía de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento.