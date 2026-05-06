Las automotrices que operan en la Argentina intensificaron durante mayo de 2026 sus estrategias comerciales con una batería de promociones orientadas a reactivar la venta de autos 0 kilómetro, en un contexto donde el crédito volvió a posicionarse como una herramienta determinante para el sector.
Autos 0 km en mayo: fuerte ofensiva de las automotrices con tasa 0%
Las marcas ampliaron montos financiables, sostuvieron precios y sumaron beneficios para atraer compradores en un mercado donde el crédito vuelve a ser decisivo.
Las propuestas incluyen financiación a tasa 0%, cuotas fijas en pesos, montos financiables más altos, precios congelados y bonificaciones sobre modelos seleccionados. A esto se suman beneficios adicionales como seguros bonificados, primeras cuotas diferidas y promociones en servicios de posventa.
En ese escenario, marcas como Chevrolet, Honda, Hyundai, JAC Motors y Renault reforzaron su presencia con ofertas que abarcan desde autos compactos hasta SUVs, pickups y modelos híbridos.
El objetivo es claro: dinamizar un mercado que, si bien muestra señales de recuperación, aún depende en gran medida de las condiciones de acceso al financiamiento para concretar operaciones.
Créditos más amplios y cuotas para sostener la demanda
Una de las estrategias más agresivas del mes fue la ampliación de los montos financiables. Chevrolet, por ejemplo, sostuvo líneas a tasa 0% en gran parte de su gama y llevó los créditos hasta los 50 millones de pesos en algunos modelos.
Dentro de su oferta aparecen alternativas para Onix y Onix Plus con distintos plazos, mientras que Tracker, Montana y S10 también se suman al esquema de financiación. En algunos casos, las operaciones permiten comenzar a pagar recién a los 60 días.
El esquema se complementa con planes de ahorro de hasta 120 cuotas, lo que amplía las posibilidades de acceso para distintos perfiles de compradores. La estrategia apunta a sostener el volumen de ventas en un contexto donde el ingreso disponible sigue siendo una variable sensible.
Honda, por su parte, mantuvo durante mayo precios promocionales para varios modelos importados y sumó financiación a tasa 0% en pesos a través de acuerdos con entidades bancarias.
Entre las opciones disponibles se destacan el Civic y la CR-V, que registran rebajas en dólares frente a valores previos, lo que mejora su competitividad en segmentos de mayor valor.
Hyundai decidió sostener precios congelados para el HB20 desde fines de 2025 y reforzó su propuesta con bonificaciones en SUVs como Tucson y Creta. A esto se suma una acción promocional vinculada al Mundial 2026.
Planes de ahorro y nuevas apuestas comerciales
El segmento de planes de ahorro también mostró novedades durante mayo, con propuestas orientadas a brindar mayor previsibilidad frente a la volatilidad del mercado.
JAC Motors lanzó un esquema con cuotas planas sin escalonamientos, adjudicaciones desde el corto plazo y posibilidad de elegir entre distintos modelos de su gama, incluyendo SUVs y pickups.
El sistema contempla entregas entre julio y agosto para los primeros adjudicatarios y permite cambiar de modelo dentro de la misma línea, lo que introduce mayor flexibilidad para los usuarios.
Renault, en tanto, reforzó su estrategia con líneas de financiación a tasa 0% para distintos segmentos, incluyendo SUVs, hatchbacks y utilitarios. Los montos financiables alcanzan hasta los 30 millones de pesos.
Modelos como Boreal, Arkana, Kardian, Kwid, Logan, Sandero y Stepway forman parte de estas promociones, que además se complementan con planes de ahorro y descuentos en servicios de mantenimiento.
El denominador común de todas estas acciones es la fuerte competencia entre marcas por captar la demanda en un mercado donde el acceso al crédito vuelve a ser decisivo.
En ese marco, las automotrices apuestan a condiciones comerciales más agresivas, combinando financiación, precios y beneficios adicionales para estimular la compra de vehículos nuevos en un escenario todavía desafiante.