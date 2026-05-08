El Gobierno de Santa Fe presentó un nuevo esquema de beneficios fiscales destinado al sector automotor, en medio de un escenario de caída en el patentamiento y desaceleración del consumo. La medida fue anunciada por el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, durante la convención regional Litoral de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara), donde participaron representantes de Santa Fe y Entre Ríos.
Santa Fe lanza créditos fiscales para incentivar patentamientos y aliviar a concesionarias
El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, confirmó que la provincia aplicará créditos fiscales de hasta $130 mil por unidad registrada y con patente abonada en territorio santafesino.
La iniciativa contempla créditos fiscales para concesionarias que registren vehículos en la provincia y completen además el alta tributaria de la patente automotor. Según explicó Galíndez en diálogo con El Litoral, el beneficio puede alcanzar hasta 10 mil módulos tributarios por unidad, lo que actualmente equivale a unos 130 mil pesos.
“Venimos trabajando desde el inicio de la gestión en disminuir la carga impositiva de quienes desarrollan actividades en Santa Fe. Esto surgió del diálogo con el sector automotor y creemos que puede transformarse en un círculo virtuoso”, sostuvo el funcionario provincial al explicar cómo nació la propuesta impulsada desde el área económica.
El esquema prevé un crédito fiscal inicial de 5 mil módulos tributarios para los vehículos registrados en Santa Fe y otro monto idéntico si además se acredita el pago de la patente automotor en territorio provincial. “Buscamos incentivar no solo el patentamiento, sino también la inscripción tributaria”, explicó Galíndez.
El error frecuente con la patente y el incentivo provincial
Durante la entrevista, el subsecretario aclaró que muchas personas creen que retirar un vehículo con chapa patente significa automáticamente quedar registrado en el impuesto provincial. “Es un error muy común. La patente viene del registro nacional automotor, pero para quedar inscripto en el impuesto hay que hacer otro trámite en el municipio”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el nuevo beneficio apunta también a ordenar ese proceso administrativo. “Le damos 5 mil módulos tributarios de crédito fiscal si lo inscriben en el registro y ese crédito lo duplicamos si presentan el pago de la patente”, detalló el funcionario al explicar cómo funcionará el sistema.
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Galíndez indicó además que el mecanismo será completamente digital. Las concesionarias deberán cargar información mediante un aplicativo web que estará disponible en la página oficial de la provincia. Desde allí, el sistema tomará automáticamente los datos necesarios para aplicar el crédito en Ingresos Brutos.
“Fue una medida muy bien recibida por el sector. Incluso cuando lo presentamos en Acara terminó siendo una de las noticias centrales de la convención”, aseguró el subsecretario, quien destacó además el nivel de diálogo que mantiene la provincia con distintos sectores productivos.
La medida aparece en un contexto complejo para el mercado automotor. Según reconoció el propio funcionario, hoy las ventas se mantienen estables, aunque se modificó el perfil de consumo y aumentó notablemente el interés por vehículos híbridos y eléctricos.
Autos chinos, sobreoferta y un mercado que cambió
“El mercado cambió muchísimo en muy poco tiempo. Hace dos años ibas a comprar un auto y te decían que había que esperar meses. Hoy hay sobreoferta de vehículos y las concesionarias buscan vender”, analizó Galíndez al describir el nuevo escenario comercial que atraviesa el sector.
El funcionario también vinculó esta transformación con la apertura de importaciones y el crecimiento de marcas asiáticas. “Hoy vemos una enorme cantidad de modelos y muchas marcas nuevas, sobre todo autos chinos, con tecnología muy avanzada y valores más competitivos”, señaló.
En paralelo, recordó que Santa Fe mantiene beneficios para vehículos híbridos y eléctricos. “Esos vehículos tienen exención del pago de patente por cinco años. Se hizo para incentivar tecnologías menos contaminantes y acompañar el cambio que viene teniendo el mercado”, explicó.
Durante la charla, Galíndez reconoció que la situación económica golpea a muchos sectores y afirmó que el Gobierno provincial intenta responder con herramientas tributarias concretas. “No es una medida aislada. En la tributaria 2026 sumamos distintos beneficios para bajar la carga impositiva”, indicó.
Entre esas herramientas mencionó la posibilidad de descontar parte de la factura de la EPE de Ingresos Brutos, deducciones por incorporación de personal y beneficios vinculados al impuesto inmobiliario. “Todo forma parte de una política para acompañar a quienes producen y trabajan”, sostuvo.
Además, aseguró que Santa Fe es la primera provincia en implementar un esquema de estas características para concesionarias. “Nos preguntaban desde otras provincias porque no existe hoy una medida igual”, destacó el subsecretario tras el encuentro desarrollado junto a representantes de Acara.
Finalmente, Galíndez insistió en la importancia del diálogo entre el Estado y el sector privado. “A veces uno puede decir que no, pero lo importante es escuchar cuáles son las problemáticas reales. Todos los sectores están atravesando cambios muy fuertes y hay que acompañar esos procesos”, concluyó.
Qué establece la resolución oficial de API
La medida anunciada por el Gobierno provincial quedó formalmente reglamentada este jueves mediante la Resolución General Nº 076/2026 de la Administración Provincial de Impuestos (API), firmada por la administradora provincial Daniela Bosco. Allí se detallan los requisitos, el mecanismo de validación y la forma en que las concesionarias podrán acceder al nuevo crédito fiscal.
Según el texto oficial, el beneficio alcanzará a los contribuyentes vinculados a la comercialización de vehículos comprendidos en el régimen especial del Código Fiscal provincial. Las concesionarias podrán computar un crédito fiscal de 5.000 módulos tributarios por cada unidad cuya nueva titularidad se registre en Santa Fe y que además tribute el impuesto de Sellos en la provincia.
La resolución también confirma que el monto se elevará a 10.000 módulos tributarios cuando además se acredite el pago de la Patente Única sobre Vehículos en territorio santafesino. Actualmente, cada módulo tributario equivale a 13 pesos, por lo que el beneficio puede alcanzar aproximadamente los 130 mil pesos por unidad.
El trámite será completamente digital y deberá realizarse a través del sistema online de la provincia, dentro del apartado “Solicitud Beneficios Art. 24 Ley 14426 – Concesionarias”. Allí las empresas deberán validar operaciones, informar pagos y luego incorporar el crédito fiscal en la declaración jurada de Ingresos Brutos.