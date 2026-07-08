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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 8 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.

En bancos hubo movimientos mixtos: Nación avanzó e ICBC mostró una baja. En bancos hubo movimientos mixtos: Nación avanzó e ICBC mostró una baja.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y comportamiento opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.528,38 y $1.529,01, con una baja de 0,15%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con alza de 0,33% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.445 y $1.505, con baja de 0,66% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.

El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.El MEP cayó 0,15% y terminó en $1.529,01, con spread de $0,63.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una baja de 0,15%: $1.528,38 para la compra y $1.529,01 para la venta. El spread fue de $0,63, con retrocesos de $1,74 y $2,28 en cada punta frente al registro previo.

dolarEl dólar blue subió 0,33% y cerró en $1.520, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,33% y terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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