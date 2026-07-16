Convocatoria para el jueves a las 12

La inviolabilidad de la propiedad privada anticipa chispazos en el Senado nacional

El vocero presidencial Adrián Ravier hizo un pormenorizado resumen de la iniciativa que, para el oficialismo, se funda en la necesidad de atraer inversiones, y para la oposición es una entrega de la soberanía.