La jornada de este martes estuvo marcada para el Gobierno Nacional por tres eventos. En orden cronológico, el primero que se produjo en Casa Rosada fue la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier. El segundo es un nuevo cónclave de la mesa política, ya el segundo ante la renovación. El tercero fue la publicación de la cifra de inflación correspondiente al mes de junio.
Se reunió la Mesa Política con el Senado como primera parada este jueves
La agenda legislativa del oficialismo tendrá en la Cámara Alta el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Los integrantes del órgano político central volvieron a verse las caras, tal como sucedió la semana pasada con el debut del equipo ante la salida del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De acuerdo a lo que precisaron fuentes oficiales, a partir de las 13 los integrantes que se vieron las caras en el despacho del jefe de Gabinete Diego Santilli analizaron implementar una coordinación por posibles efectos de El Niño. En ese ámbito, se informó que durante la primera semana de agosto, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por el AFE en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados a dicho fenómeno.
Sobre el proyecto de modificación de Inocencia Fiscal, el oficialismo confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía “en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresa para su tratamiento a la cámara de Diputados”.
Otro tema que tocó la Mesa Política fue el status de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tomó la palabra el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer los avances en la elaboración de la iniciativa que Javier Milei, el lunes, dio a conocer ante los legisladores. “La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días”, precisaron desde Casa Rosada.
Por último, el órgano habló de la visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Hubo análisis de la agenda que la líder del organismo internacional realizará el próximo 27 de julio. En dicha jornada, se reunirá con el Presidente, realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.
Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El complemento de la jornada fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de junio que brindó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y quedó en 1,9%, cifra celebrada por el presidente Milei y el ministro Caputo.
Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El propio Ravier confirmó este martes que el próximo jueves se tratará en el Senado el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por el Presidente Javier Milei.
“Este proyecto enaltece las Bases de nuestra Constitución, en la que Juan Bautista Alberdi plasmó que la propiedad privada era uno de los pilares de una sociedad libre y próspera”, escribió en su cuenta de X.
“La época dorada de la historia argentina se había caracterizado precisamente por un cumplimiento a rajatabla de la inviolabilidad de la propiedad privada. La Argentina creció ininterrumpidamente durante 60 años porque la propiedad privada se respetaba. Nos volvimos un país admirado por el mundo, al que millones de inmigrantes eligieron para ir a trabajar y desarrollar sus vidas”, sumó el comunicado.
El breve mensaje sumó: “Todos miraban a Argentina y veían un país seguro, creciente, confiable y encaminado a destacar entre las naciones del futuro. Argentina era una promesa. Sin embargo, al dar inicio a una vulneración sistemática de los derechos de propiedad, se rompió el núcleo de esa promesa”.
La Libertad Avanza busca activar el Senado para realizar este jueves la última sesión antes del receso invernal, a fin de aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras, y el pliego del camarista Víctor Pesino.
La decisión de sesionar se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles pasado, en la cual el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas, el temario de las sesiones de este jueves y la del 6 de agosto.
La agenda de la reunión previa
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. Con ese telón de fondo, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.
Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.
Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.
Por su parte, Santilli expuso el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.