El Senado de la Nación convocó a una sesión para el próximo jueves 16 de julio con el objetivo de debatir una treintena de pliegos judiciales y el proyecto de ley de propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso.
El Senado sesionará el 16 de julio para debatir propiedad privada y pliegos judiciales
La Cámara alta fijó una nueva sesión para tratar una treintena de pliegos judiciales y el proyecto de propiedad privada. El temario fue acordado entre el oficialismo, bloques dialoguistas y Convicción Federal.
La fecha fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria, en la que hubo acuerdo entre La Libertad Avanza, los bloques dialoguistas y Convicción Federal, espacio escindido del interbloque peronista.
Los temas del 16 de julio
Entre los principales puntos del temario figura el tratamiento de unos 30 pliegos judiciales pendientes, además del proyecto de propiedad privada.
La iniciativa propone eliminar restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras en el país e incorpora un mecanismo de desalojos exprés para viviendas o terrenos ocupados ilegalmente.
Otra sesión en agosto
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, informó además que la Cámara alta ya tiene prevista una nueva sesión para el 6 de agosto.
En esa jornada está previsto debatir el proyecto denominado "Hojarasca", modificaciones a la Ley de Salud Mental y una iniciativa vinculada a las falsas denuncias, entre otros expedientes que integrarán el orden del día.
Acuerdo parlamentario
La convocatoria fue posible tras el consenso alcanzado entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, que reúnen una mayoría suficiente para avanzar con el tratamiento de los proyectos incluidos en la agenda legislativa.
La definición del cronograma busca dar continuidad a la actividad parlamentaria durante julio y comienzos de agosto, con iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.