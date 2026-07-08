Al final se cumplió lo que se presumía. La eyección, disimulada de salida, del jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni del gobierno nacional parece haber descomprimido la gestión nacional o, al menos, es el escenario que se busca mostrar luego de tres meses de estancamiento.
Miércoles de rosca: se reúne la mesa política y el Senado define sesión
A las 17 está convocada la reunión que presidirá por primera vez Diego Santilli. En algunas horas el Senado define día de sesión. A la noche, la acción se traslada a Tucumán.
Para esta tarde desde las 17 está prevista la reunión de la renovada Mesa Política, donde Diego Santilli, ex ministro del Interior y actual sucesor de Adorni, oficiará de anfitrión.
También estará presente la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; el subsecretario de Presidencia, Eduardo Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt; el flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la senadora por LLA Patricia Bullrich.
Bullrich llegará al encuentro con información fresca ya que al mediodía está convocada la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado. Allí se discutirá día y hora de sesión y los temas que se incluirán en la agenda.
Una de las definiciones que se espera alcanzar es si habrá sesión la próxima semana o si la Ley Hojarasca, los pliegos judiciales y la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada (que el oficialismo impulsa como prioridades) pasarán a los primeros días de agosto que es hasta cuando se extiende el receso de invierno en CABA.
Pendientes con apuro
Como sea, sorteado el tema Adorni, que sigue investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, toda la atención volvió al Congreso donde el Ejecutivo espera alcanzar la sanción definitiva del proyecto que modifica el Régimen de Zonas Frías (que tiene media sanción de Diputados) y avanzar a paso firme con la Reforma Electoral.
Esta última propuesta, que ingresó en abril a la Cámara alta que preside Victoria Villarruel deja sin efecto las PASO, suspende la obligatoriedad de los debates presidenciales, modifica el régimen de financiamiento de las campañas y el piso de avales para el reconocimiento de los partidos políticos.
Para todo se necesita el aval de gobernadores aliados o dialoguistas, a fin de que sus senadores sumen votos a favor de los cambios.
Vigilia
Pero la agenda no termina allí. Esta noche Milei y Villarruel se verán las caras en Tucumán, donde participarán de la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica. Es la misma sede que en 2024 fue escenario de la firma del Pacto de Mayo. Solo que allí no estuvo la vicepresidenta.
No estarán solos: una amplia comitiva del oficialismo acompañará al presidente mientras que un grupo de gobernadores, invitados por el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, dirán presente.
En principio se espera que participen Raúl Jalil, de Catamarca; Ignacio Torres, de Chubut; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.
¿Seguirá allí la rosca? En ese caso debería ser antes de las 23.58 cuando comenzará la transmisión oficial del acto o después del discurso presidencial que cerrará la celebración oficial.