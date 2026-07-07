Conocido el resultado de la Selección argentina el viernes pasado, el equipo de comunicación gubernamental decidió adelantar media hora la conferencia de prensa de este martes del recientemente asumido vocero Adrián Ravier. Pasadas las 10:30 el funcionario comenzó su alocución destacando la rueda periodística que en el día de ayer brindó Luis Caputo y su equipo económico en referencia al plan financiero 2026-2027, en donde se adelantó de dónde saldrán los fondos para abonar lo que debe el Estado en esos dos períodos: un total de 44.100 millones de dólares. Al que calificó como el resultado de un esquema liberal ortodoxo en cuanto a temas fiscales.
Ravier dijo que el de Milei no se convirtió en un gobierno de la casta y justificó la custodia de Adorni
En otra presentación ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, que reiteraron el pedido para que se eliminen las restricciones a la prensa, el flamante portavoz volvió a exaltar la gestión libertaria, anunció algunas inversiones a futuro, y se refirió al eyectado jefe de Gabinete
En ese contexto, y tras volver a repasar dilemas financieros que atravesaron administraciones anteriores, el portavoz expresó que “este gobierno no está dispuesto a romper el equilibrio fiscal”, y resaltó las tres anclas en las que se apoya el programa: la fiscal, la monetaria y la cambiaria.
Luego de reiterar logros de la gestión Milei, que consideró positivos -como el despido de empleados públicos, la eliminación de subsidios y potenciar la motosierra como símbolo de este Gobierno- destacó el ordenamiento del Banco Central, prometiendo que se va camino a liberar el mercado de cambios tratando de dar previsibilidad a los que quieran invertir en el país, más allá del año electoral que se avecina, y del cual aseguró que en materia económica el Palacio de Hacienda se está adelantando, al dar a conocer las fuentes de financiamiento que tiene a la hora de cubrir sus compromisos.
Equilibrio fiscal y el plan para financiar la deuda
En su extensa apertura, Ravier resaltó la baja del Riesgo País, el tipo de cambio estable y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Ya estamos en una Argentina distinta a la que recibimos en 2023”, afirmó para garantizar que se va a quebrar el piso de 400 puntos del RP. También consignó que está bajando la deuda en referencia al Producto Bruto Interno, postulando que en el futuro va a llevar menos esfuerzo pagar los intereses. No evitó pronunciar términos conocidos como “herencia recibida crítica” y hablar de que otras gestiones hicieron crecer las acreencias locales a diferencia de ésta, que a su entender está desendeudando las arcas nacionales. “El Gobierno intenta que el superávit primario permita pagar los intereses y rollear el capital”, comentó. La voz del Poder Ejecutivo Nacional dijo que el objetivo es alcanzar el ‘investment grade’ al finalizar el mandato. Una calificación alta que le daría a la Nación un bajo riesgo de caer en incumplimientos de pago.
Durante el recorrido que hizo durante los primeros 42 minutos, Adrián Ravier anunció una baja a los derechos de exportación de productos industriales, que sentenció, “va a potenciar el crecimiento”. Punto seguido, se refirió al Súper Rigi, que es el proyecto oficial enviado al Congreso y que apunta a inversiones de más de 1000 millones de dólares que se beneficiarán con bajas impositivas. En esa línea, nombró la que podría encabezar ese ítem. Nos referimos a Meitner Energy que pondría u$s 1200 para la construcción de un reactor nuclear en Atucha, que añadió, que de concretarse generaría puestos de trabajo y el crecimiento del sector.
Otra de las novedades que dio, fue la de una inversión de más de u$s 10.000 millones de dólares en Salud. Anexó a esto, la creación de un sistema de digitalización que buscará eliminar la burocracia utilizando, por ejemplo, la APP Mi Argentina, donde se podrán consultar haberes, ver recibos de sueldo detallados y otras cuestiones prácticas más.
Al final de la introducción, informó un ‘Plan Federal de Invierno del Ministerio de Seguridad’; enfatizó que el Garrahan tiene ahora una mejor situación, tanto para los pacientes como para los trabajadores -sin dejar de criticar la situación anterior- y comunicó que se envió más ayuda humanitaria a Venezuela con tres vuelos adicionales para relevar equipos.
Inversiones, tarifas y las respuestas a la prensa
Al abrir a preguntas, Ravier volvió a ser consultado por la suba del gas y otras tarifas de servicios. Evitando caer en plantear que los usuarios se abrigan más debido a esos incrementos como hizo en la rueda periodística anterior, el vocero expuso que las empresas que tienen las licitaciones son reguladas por el Estado pero que necesitan incrementar sus precios para poder cubrir sus costos e invertir para ampliar su red. En esa línea, volvió a decir que la política del Gobierno nacional es eliminar subsidios, pero aclaró, con “conciencia social”. Bajo ese concepto fue que se le preguntó si se tiene algún plan para que los beneficios que anuncia el mileísmo favorezcan la capacidad adquisitiva de los argentinos. La contestación fue dirigida a sostener que “estamos en récord de consumo”, y a sintetizar que, “las realidades son heterogéneas”. Defendió datos del Instituto Di Tella y UNICEF acerca de la baja de pobreza. De todos modos, el ex diputado por La Pampa, reconoció que desde su entorno escucha que le dicen que no estamos bien, pero comentó que este es el camino para que haya desarrollo económico.
“No hay que generalizar, han pasado apenas dos años y medio. Hoy veo una situación mejor en muchos sentidos”, reafirmó, para rematar aseverando que espera que lo que quede del 2027, y si Milei renueva, cosa que cree que va a pasar, las cosas estén mucho mejor.
En relación a la custodia que mantiene el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su sucesor como portavoz presidencial reveló que “se mantiene por motivos de seguridad”. Cuando se le interrogó si se está realizando una auditoría por el caso del funcionario eyectado hace semanas, negó que haya una investigación a parte de la que lleva adelante la Justicia Federal a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En la conferencia anterior, Ravier había dejado abierta la puerta a esa posibilidad, pero esta vez la dio por descartada.
Cuando se le dieron nombres de varios funcionarios que integran la gestión de los hermanos Milei, y que fueron apuntados en reiteradas oportunidades por el mismo presidente como integrantes de ‘la Casta’, el vocero puntualizó que, para él, este no se ha convertido en un gobierno de la casta. Por el contrario, resaltó el liderazgo del primer mandatario sobre dirigentes de prestigio que han participado de otros gobiernos, pero de los que prefirió ensalzar como trabajan en las reuniones de Gabinete y la manera en que cada semana analizan qué es lo que van a desregular para hacer un país más libre. “Hay gestión y no capacidad ociosa”, fue la frase con la que concluyó su apología al grupo de ministros que ahora están bajo la égida de Diego Santilli.