Segunda conferencia del nuevo vocero

Ravier dijo que el de Milei no se convirtió en un gobierno de la casta y justificó la custodia de Adorni

En otra presentación ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, que reiteraron el pedido para que se eliminen las restricciones a la prensa, el flamante portavoz volvió a exaltar la gestión libertaria, anunció algunas inversiones a futuro, y se refirió al eyectado jefe de Gabinete