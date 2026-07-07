El nuevo mapa de la Justicia federal y nacional

Milei seguirá cubriendo juzgados y se evalúa limitar el mandato al Procurador

El Gobierno pretende completar 300 pliegos para su tratamiento en el Senado y negocia para la designación del jefe de los fiscales. Todavía no hay fecha para tratar de completar la Corte Suprema.