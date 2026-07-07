Con el juramento de una serie de magistrados para la Justicia Nacional en lo Civil, la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y la Cámara Federal de La Plata entre el 29 de junio y el 2 de julio, se registró una de las semanas con mayor cantidad de incorporaciones al Poder Judicial.
Milei seguirá cubriendo juzgados y se evalúa limitar el mandato al Procurador
El Gobierno pretende completar 300 pliegos para su tratamiento en el Senado y negocia para la designación del jefe de los fiscales. Todavía no hay fecha para tratar de completar la Corte Suprema.
El dato ilustra el verdadero vuelco producido en la cobertura de vacantes. Pero no tanto en niveles históricos, como planteó recientemente el presidente Javier Milei, sino sobre todo en orden al desenvolvimiento en la materia de la actual gestión, que apenas asumida retiró todos los pliegos obrantes en el Congreso y estuvo más de dos años sin mandar ninguno nuevo.
Esto cambió de manera rotunda tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En ese punto se puso como prioridad la cobertura de vacantes en la Justicia Federal, que ya rondaban el 36% del total de los cargos.
Por eso, desde fines de marzo el Ejecutivo envió casi 140 pliegos de jueces al Senado para que obtengan el acuerdo necesario para su designación.
De ellos, 60 ya se presentaron ante la Comisión de Acuerdos, obtuvieron dictamen favorable, fueron aprobados en el recinto y el Presidente ya firmó su decreto de designación (aunque eso no incluye el resonante caso de María Verónica Michelli, votada por el Senado pero “vetada” por el Gobierno por ser cuñada del periodista crítico Hugo Alconada Mon).
No obstante este viraje, es falso que hasta entonces hiciera 8 o 12 años sin designaciones, ya que las hubo durante todas las gestiones anteriores. Incluso 13 de ellas fueron en 2023, el último año de gobierno del Frente de Todos. En tanto, durante 2024, el Consejo de la Magistratura siguió confeccionando ternas y elevó 96 al Ejecutivo, que ese año prefirió no enviar ningún pliego al Senado.
Pliegos a repetición
En el actual escenario, el Gobierno impulsa ahora cubrir este año las vacantes de 300 jueces en todo el país. Por eso, la intención es que cada vez que el Senado sesione, se traten entre 20 y 30 pliegos.
La próxima reunión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Lo que aún no está definido es si este esquema de cobertura “integral” abarca a la Corte Suprema de Justicia, o si eso quedará para un eventual segundo mandato del actual Presidente.
Esto a pesar de que ya están circulando algunos nombres de posibles candidatos, como los jueces Mariano Borinsky, Karina Perilli y Agustina Díaz Cordero, o María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica.
Procuración a término
Pero la novedad que se suma a este esquema es el proyecto para acortar el tiempo que dure el cargo de Procurador General de la Nación, un puesto que actualmente ocupa Eduardo Casal, en un interinato que ya lleva casi nueve años y todavía sin perspectivas de cobertura a la vista.
Mientras tanto, y según informó la Nación citando a una alta fuente legislativa, se está trabajando sobre una propuesta para que el mandato del Procurador General de la Nación se acorte a dos períodos que puedan ser dos de 4 años, dos de 5 o dos de 6. Actualmente el período se extiende hasta que el funcionario cumpla 75 años, igual que el de los jueces.
Con la entrada en vigor del sistema acusatorio, desde Casa Rosada creen que tendrán mucho poder el Procurador, por eso busca limitarse su tiempo en el rol. De hecho, entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, nada menos que decidir si siguen o no adelante con un caso.
Concursos en marcha
En tanto, lo que sí avanza es la cobertura de vacantes en cargos judiciales federales y nacionales. En los últimos días, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura realizó entrevistas personales destinadas a 27 puestos, además de la realización de concursos anticipados, en el marco de los procesos de selección de magistrados y magistradas.
La comisión es presidida por la consejera María Fernanda Vázquez y desarrolla las entrevistas a través de subcomisiones especialmente designadas para cada concurso. Estas instancias forman parte de las etapas previstas para la selección de jueces y buscan avanzar en la cobertura de vacantes en distintos tribunales del país.
Según informó el organismo, durante 2026 el Consejo de la Magistratura ya elevó al Poder Ejecutivo Nacional 32 ternas para cubrir vacantes judiciales.
Entre ellas figuran cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital, los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los Juzgados Federales de Corrientes y La Plata, además de puestos vinculados con el sistema acusatorio en Santa Fe.