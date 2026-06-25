Lleva un año y medio con sólo tres miembros

Reactivan la discusión para completar la Corte Suprema de Nación

La cuestión volvió a ser planteada por Ricardo Lorenzetti, en consonancia con el reclamo de Horacio Rosatti. Luego del fracaso con Lijo y García-Mansilla, el Gobierno pensaba esperar a la próxima renovación del Senado. Pero explora las chances para acelerar los tiempos y ya cambió la reglamentación para eso.