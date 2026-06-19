Cuáles son los cambios y las críticas

La selección de jueces para la Corte nacional genera debate y ya llegó a tribunales

Se trata del decreto que reduce las instancias del proceso de elección de los candidatos y elimina requisitos. Busca acelerar y simplificar el trámite, luego de que el Gobierno fracasara en su intento de nombrar dos magistrados. Pero hay objeciones, y también una demanda de inconstitucionalidad.