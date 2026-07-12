Las actividades por el Día de la Independencia estuvieron atravesadas por las urgencias del oficialismo nacional. Tener postales con gobernadores no necesariamente implica que Casa Rosada tenga el aval de la mayoría para obtener su objetivo de máxima, que pasa por aprobar la reforma electoral que otorgue más garantías a los hermanos Milei para renovar mandato en 2027.
De cara a las elecciones, los Milei buscan aceitar la relación con los gobernadores
A contrarreloj, la gestión central impulsa cambios en el sistema electoral frente a la necesidad de asegurarse un nuevo mandato. La economía de bolsillo no acompaña debido al ajuste permanente. Sin embargo, la baja inflacionaria será el caballito de batalla en la campaña mileísta
Las expectativas pasan por ahí porque los capitostes libertarios no consiguen que los logros que se adjudican en materia macroeconómica alcancen el bolsillo de la mayoría de los argentinos, eje fundamental a la hora de afincar un triunfo en las urnas el año que viene.
En la reunión de Gabinete posterior al Tedeum en el que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mencionó a los que se esconden "en cuevas de corrupción haciendo que los pobres sean cada vez más pobres", el tema que el primer mandatario eligió exponer y explicar a sus funcionarios fue el de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la entidad que él prometió dinamitar antes de llegar al poder.
"Si queremos mantener la inflación a la baja tenemos, sí o sí, que evitar la emisión de moneda, y ese es uno de los objetivos principales de nuestra gestión. Por eso el Presidente hace foco en eso. Precisamente porque es consciente de que hay que dar esa batalla para alcanzar a los que todavía no la están pasando bien", le comentó a El Litoral uno de los asistentes al cónclave que negó que el Gobierno esté disociado de la realidad, y a la vez rechazó que se esté tratando de capitalizar la visita de la directora en jefe del FMI, Kristalina Georgieva, quien viene a revisar la marcha de los acuerdos, y a reunirse, además de Milei y Caputo, con empresarios, gremialistas y dirigentes opositores.
Reelección, desinflación e internas
La misma fuente rechazó que las chances de Milei a reelegir hayan disminuido, porque según opinó: "La gente puede estar descontenta con varios factores que hacen a la administración del Estado, pero que le saques de encima el peor de los impuestos que les puedan cobrar, que es el inflacionario, no es moco de pavo. Muchos subestiman ese logro, pero cuando llegue el momento de ir al cuarto oscuro vamos a ver la real dimensión de un proceso que no se da en la Argentina hace décadas", sentenció el dirigente con despacho en el palacio rosado.
Más allá de las apreciaciones de este referente del denominado 'karinismo', en otro sector de Balcarce 50 insisten en que para mover la actividad hay que acelerar el acceso al crédito, tanto de parte de las entidades financieras estatales como las privadas. "Los bancos tienen que trabajar de bancos y dejar de usar la plata de sus clientes a baja tasa, y en caso de prestarles dinero, hacerlo con intereses usurarios".
Es que los integrantes de las 'Fuerzas del Cielo', pese a su conservadurismo -al que califican de 'tradicionalismo'- buscan consolidar el pragmatismo en lugar del dogmatismo que adjudican a Karina Milei. Por eso celebraron que el 9 de Julio, Santiago Caputo fuera abrazado por el jefe de Estado en el balcón de la sede ejecutiva. El gesto les devolvió la esperanza de que no se repita lo de las Legislativas, cuando la hermana presidencial, los primos Menem y el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, los dejaron afuera de las boletas violetas.
La desconfianza de los aliados
Según lo expresado –puertas adentro y afuera- por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, los votos para eliminar las PASO no están.
La primera -con aspiraciones más elevadas que las de terminar de alcalde en CABA- ya se manifestó en contra del esquema de colectoras, porque a su entender "deforman el sistema electoral", ese que bajo el eufemismo de las 'adhesiones' promueven los popes partidarios mileístas, que ahora ven en ello una salida a la resistencia parlamentaria.
El dilema es que los mandatarios provinciales aliancistas piden garantías, especialmente los de extracción radical y macrista. Apoyar a Milei como candidato presidencial y al gobernador de turno en cada provincia -a cambio de poner candidatos propios distritales- depende del que concede la colectora, y vale decir que, en particular el PRO, no ha recibido tanto como ha dado.
Por tomar dos ejemplos, en la conformación de las autoridades de la Auditoria General de la Nación (AGN) y la Bicameral de Inteligencia en el Congreso, los amarillos sienten que fueron traicionados, y nada les asegura que la historia no se repita. Propuesta Republicana está decidida a no ser fagocitada por La Libertad Avanza en ninguno de los territorios en los que todavía tiene peso propio, algo con lo que el mileísmo no cuenta, salvo que absorba, como hizo en la provincia de Buenos Aires, intendentes que eran amarillos como Diego Valenzuela (ahora de licencia por ser senador provincial); Ramiro Egüen de 25 de Mayo (ex GEN) y Fernanda Astorino Hurtado, edil de Capitán Sarmiento que también abandonó las filas macristas.
¿La vuelta del Federalismo?
Por su parte, Diego Santilli, ahora coordinando la jefatura ministerial, repite como justificativo oficial, que derogar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias le ahorraría al fisco unos 250 millones de dólares, aun sabiendo que ese no es el nudo del problema, sino las negociaciones que alcance con los gobernadores en materia de obra pública, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros aportes discrecionales que puedan recibir las provincias para pilotear sus problemas financieros.
Así como algunos caudillos distritales le han propuesto suspender las PASO, hay una gran mayoría que no tienen empacho en dejarlas de lado si sacan provecho de los escaños a los que puedan acceder si aceptan ir a sufragar bajo el sistema de las listas colectoras.
Ellos no van a acceder a ninguna oferta de Nación si es que no hay una contraprestación. Situación que se plantea históricamente con todas las administraciones centrales y los Estados provinciales. El punto que en esta ocasión contrapone intereses en este aspecto, es el relato de la defensa a rajatabla del equilibrio fiscal, que obviamente deberá aggiornarse a los tiempos electorales.
Al principio de la gestión libertaria, el discurso de los mileísta pasaba por reclamar permanentemente a los caciques territoriales que ajustaran sus cuentas como se hacía en las arcas nacionales. Ahora, la necesidad mueve a Javier y Karina Milei a hablar de federalismo y a acercar posiciones con quienes, en muchas de sus comarcas, todavía tienen más empleados en el sector público que en el privado, y en consecuencia dependen de fondos nacionales.
La comunicación errática de la Casa Rosada
El nuevo esquema de comunicación que se impulsa desde la sede del Poder Ejecutivo Nacional se basa en el intento de poner en agenda lo que el Gobierno nacional considera compendios de buenas noticias que se transmiten diariamente vía WhatsApp y son replicadas extensamente por el flamante vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa, en las que se sigue haciendo oído sordos al legítimo reclamo de la prensa acreditada para que los Milei levanten el régimen ilegal de restricciones que impiden a los periodistas moverse por fuera de la Sala Roberto Di Sandro. Un dispositivo militar que se activó bajo la excusa de que se puso en peligro la 'seguridad nacional', algo que fue desestimado y archivado por la Justicia Federal.
A falta de Adorni, la secretaria General de la Presidencia pretende empoderar al ex prensero de YPF, Fabián Fernández, convertido en secretario de Comunicación y Prensa en lugar de un Javier Lanari que nunca tuvo ese protagonismo. El funcionario que proviene del riñón de Horacio Marín (presidente de la petrolera nacional) hace las veces de nexo con los cronistas y medios, pero con un perfil político partidario que lo lleva a hacer promesas que no cumple, especialmente a las que hacemos referencia en cuanto a la violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, en el que Juan Bautista Alberdi hizo una férrea defensa de la libertad de prensa, a la que pondera como "libertad de todas las libertades" y configura como "un poder natural y cívico que el pueblo retenía y ejercía por sí mismo, sin delegarlo totalmente al Estado". Básicamente, "un derecho inalienable", que los responsables de LLA deberán empezar a respetar, más temprano que tarde.