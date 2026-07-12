Desafío 2027

De cara a las elecciones, los Milei buscan aceitar la relación con los gobernadores

A contrarreloj, la gestión central impulsa cambios en el sistema electoral frente a la necesidad de asegurarse un nuevo mandato. La economía de bolsillo no acompaña debido al ajuste permanente. Sin embargo, la baja inflacionaria será el caballito de batalla en la campaña mileísta