Del Pacto de Mayo al “test” de reformas

Tras la foto con 13 gobernadores, Milei trazó la hoja de ruta para el Congreso

El mandatario logró reeditar en Tucumán una foto cercana a la de dos años atrás, cuando suscribió con 18 mandatarios un acuerdo básico para la gestión. Ahora repasó lo hecho e invitó frontalmente a los presentes a acompañar las próximas iniciativas. Y enfocó la agenda inmediata en las próximas elecciones.