Tras la reunión con Diego Santilli

Pullaro definió como "muy buena y correcta" su relación con Javier Milei

El mandatario dijo que preferiría un modelo "más productivista que financiero", pero identificó "coincidencias" como el equilibro fiscal y la baja de la inflación. Habló sobre la reforma electoral provincial, y la eliminación de las PASO a nivel nacional.