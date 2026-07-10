El gobernador Maximiliano Pullaro definió como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno nacional y con el presidente Javier Milei. A 24 horas de reunirse con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y consultado por la prensa después de los actos por la Independencia en la ciudad de Rafaela, el mandatario santafesino admitió que hubo temas que lo "han diferenciado del gobierno central en algunos momentos", pero insistió en calificar como "bueno y correcto" su vínculo con el Jefe de Estado.
Pullaro definió como "muy buena y correcta" su relación con Javier Milei
El mandatario dijo que preferiría un modelo "más productivista que financiero", pero identificó "coincidencias" como el equilibro fiscal y la baja de la inflación. Habló sobre la reforma electoral provincial, y la eliminación de las PASO a nivel nacional.
"Me he diferenciado en algunos momentos por defender a la provincia de Santa Fe – dijo Pullaro-. Tal vez cuando se quisieron aumentar las retenciones nos tuvieron a nosotros parados (enfrente) defendiendo al campo. Lo mismo – recordó-, cuando quisieron golpear a la industria. Pero después, coincidimos en muchas cosas".
En el plano de las "coincidencias", Pullaro mencionó "el equilibrio fiscal y la baja de la inflación". Y bregó porque "el esfuerzo que se hace para acomodar la macroeconomía también pueda empezar a llegar a la gente y que podamos tener un modelo mucho más productivo que financiero". "Si tuviéramos un modelo que apueste fundamentalmente a la producción y a la generación de empleo y trabajo; si fundamentalmente se reinvirtieran los recursos que salen de este interior productivo para que no queden sólo en el conurbano, podríamos mostrar que somos un país mucho más federal", planteó Pullaro. Y enfatizó que "el diálogo con el gobierno central pasa por defender a Santa Fe pero desde el acompañamiento, porque queremos que Argentina se ponga de pie".
En términos generales, opinó que "tanto la política nacional como provincial y en cada una de las localidades tenemos mucho que mejorar y corregir".
Reforma electoral
El gobernador también fue consultado sobre la reforma electoral que se plantea en la provincia. Como se sabe, el oficialismo ingresó la semana pasada dos proyectos a la Legislatura: uno es promovido por el radicalismo y el otro, por los diputados socialistas. Además, ya tienen estado parlamentario otras dos iniciativas sobre la materia que impulsan distintos sectores del Justicialismo, y uno presentado por el Frente Amplio por la Soberanía.
Indagado sobre el particular y sobre la eliminación de las elecciones primarias que se propone a nivel nacional, Pullaro separó los escenarios. Recordó que en la provincia, "hay cinco proyectos (de reforma electoral) que se están evaluando y ninguno – aclaró- plantea la derogación de las PASO".
Sobre la reforma electoral provincial, dejó en claro que el tema será resuelto "por la Legislatura", y adelantó que promulgará la versión de ley que se termine sancionando.
"Voy a promulgar la ley que salga de la Legislatura santafesina, como lo he hecho con todas las leyes. Con algunas estaba 100% de acuerdo, con algunas menos de acuerdo, pero siempre respeté la división de poderes que hay en la provincia de Santa Fe. No veté ninguna ley – se jactó- y no veté ninguna parte de ninguna ley; ningún artículo".
Las PASO
En particular sobre la propuesta de derogación de las Paso a nivel nacional, Pullaro dijo que ése "es un debate que tienen que dar los partidos políticos del orden nacional. A veces – apuntó-, las PASO son costosas y en el orden nacional, no se han utilizado porque en reiteradas oportunidades hubo fuerzas que no compitieron contra nadie. Pero ése es un debate que lo tienen que dar los legisladores nacionales - insistió- y los partidos políticos de ese orden".