El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, almorzó este miércoles en Casa Rosada con el flamante Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, donde analizaron la marcha de las negociaciones entre la provincia y Nación de varios temas, entre ellos la armonización del sistema previsional, avanzaron en los posibles traspasos de inmuebles a la provincia y acordaron la fecha de traspaso a Santa Fe de la AO 12, el anillo de circunvalación al Gran Rosario.
Pullaro y Santilli con negociaciones encaminadas entre Santa Fe y Nación
El gobernador repasó con el Jefe de Gabinete la marcha de la armonización del tema previsional. También pusieron fecha al traspaso de la AO 12. Sin definiciones electorales.
La reunión fue previa al viaje del presidente Javier Milei y su gabinete a San Miguel de Tucumán para los actos por el Día de la Independencia. Al encuentro se sumaron varios gobernadores, no así Pullaro quien optó por respetar su agenda de actividades de miércoles y jueves en la provincia. Además, en Rafaela, es el acto central de la provincia por el Día de la Independencia.
Pullaro no asistió a la jura de Santilli como Jefe de Gabinete, acto al cual se sumaron 13 gobernadores. Ambos venían manteniendo conversaciones en la etapa en que el funcionario nacional se desempeñó como ministro del Interior.
Los detalles del encuentro
En los hechos, el almuerzo de este miércoles marca el diálogo que Santa Fe mantiene con Nación sin que esto signifique la presencia de Pullaro en actos en la Casa Rosada.
Pullaro y Santilli repasaron la marcha de la negociación entre Santa Fe y Anses, muy encaminada con respecto al ejercicio fiscal 2020. "No mandaron la cuota de junio del compromiso actual pero nos anunciaron que en julio girarán los dos meses juntos" le dijo el gobernador a El Litoral.
Anses y la administración santafesina ya trabajan en cómo actualizar los datos de la armonización del año 2020 y es en ese marco donde también están analizando parte de bienes inmuebles a transferir por Nación y el valor a tomar en cuenta en esa negociación.
Como anticipara El Litoral, parte de la negociación comprende la cesión a la provincia de la estación Belgrano y terrenos aledaños, el edificio actual del Correo en esta capital, terrenos en Puerto Norte de Rosario y planes Procrear en las dos principales ciudades de la provincia. Santa Fe está dispuesta a continuar la construcción de esos programas con diferentes grados de avances en la ejecución.
La Nación incluyó el mes pasado a Santa Fe entre las provincias que podrán recibir un anticipo financiero de hasta $400 mil millones, tema que se concretaría en una primera etapa antes de finalizar julio. Trascendió que la semana pasada fue el ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la diputada nacional Gisela Scaglia los que mantuvieron reuniones en Jefatura de Gabinete y en Economía ajustando esa negociación.
En el almuerzo entre Pullaro y Santilli el tema no fue ajeno pero dando por descontada la llegada de recursos federales para reforzar el presupuesto santafesino.
El otro dato que surgió del encuentro es la confirmación de la fecha del traspaso de la A0 12 de parte de Vialidad Nacional a Santa Fe. Pullaro le informó a El Litoral que será el 22 de julio la firma del acuerdo y ese día Santa Fe pondrá en marcha la reparación de esa ruta estratégica para el tránsito pesado y el acceso a los puertos del Gran Rosario.
Santa Fe licitó meses atrás los trabajos en esa ruta para ponerla en condiciones a la espera de una segunda etapa de un plan más ambicioso que contempla además puentes y desvíos de tránsito para evitar zonas urbanas. La ruta A012 es clave para el Circuito de Ingreso a Puertos (CIP). Éste es un proyecto y plan logístico que apunta a ordenar el flujo del tránsito pesado (principalmente camiones de carga) que converge hacia las terminales portuarias del Gran Rosario.
No estuvo ausente en el encuentro el propósito del gobierno nacional de suspender la PASO del año próximo, tema sobre el que no hubo definiciones en el almuerzo de este miércoles.