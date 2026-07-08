Caso González, sigue la investigación

Policías detenidos: el Gobernador Pullaro pidió "prudencia"

El mandatario evitó abrir juicio de valor sobre el caso, pero pidió cautela hasta que avance la causa. "Son casos que pueden parecer ser una cosa y terminan siendo otra", planteó. El Ministerio de Seguridad se hará cargo de los honorarios de los efectivos involucrados.