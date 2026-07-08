El gobernador Maximiliano Pullaro pidió "prudencia" frente a la imputación de seis policías por el delito de "tortura seguida de muerte y vejaciones". La investigación remite a un hecho ocurrido en enero pasado que le causó la muerte a Mauro González, un hombre de 35 años detenido por provocar disturbios en la vía pública.
Policías detenidos: el Gobernador Pullaro pidió "prudencia"
El mandatario evitó abrir juicio de valor sobre el caso, pero pidió cautela hasta que avance la causa. "Son casos que pueden parecer ser una cosa y terminan siendo otra", planteó. El Ministerio de Seguridad se hará cargo de los honorarios de los efectivos involucrados.
Tras la investigación del fiscal Ezequiel Hernández, la jueza Cecilia Labanca imputó los delitos mencionados, entendiendo que el trato violento ejercido sobre la persona durante su detención, le terminó causando la muerte. La justicia ya había dispuesto, incluso, su liberación pero cuando lo buscaron, yacía sin vida en el calabozo.
En las últimas horas, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, se reunió con familiares de los efectivos detenidos, y les hizo saber que la cartera se haría cargo de los honorarios de los abogados. En simultáneo y consultado al respecto, Pullaro pidió prudencia.
Los dichos
"Le pedí al ministro de Seguridad que esté encima del tema; que evalúe muy bien lo que pasó con mucha prudencia", dijo el gobernador. "Lo quiero decir con todas las letras; pido mucha prudencia", insistió; y recordó dos casos que, desde su punto de vista, operan como antecedente. "Tuvimos dos casos en la provincia de Santa Fe en donde los policías posteriormente salieron absueltos: el caso Casco y el caso Paris, donde parecía haber una situación similar", planteó. "No hago juicio de valor sobre esta situación – aclaró- porque sería imprudente de mi parte, pero sí (recuerdo) que hubo casos de estas características en donde posteriormente la investigación avanzó y los policías fueron absueltos de culpa y cargo. Por eso pido mucha prudencia - volvió a decir-, porque nosotros tenemos un sistema de seguridad muy robusto, muy sólido, en donde trabajamos mucho para garantizar la seguridad de los santafesinos y de las santafesinas. Y en muchos casos, sentí que era una imputación a toda la policía. Y eso no es correcto ni está bien".
Buenos policías
El gobernador aseguró que "la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la policía de la provincia de Santa Fe son gente honesta, decente, que se esfuerza, que trabaja en condiciones muy difíciles para que la seguridad pueda mejorar. Prueba de ello es la mejora que tuvimos en materia de seguridad, de violencia y de delitos contra la propiedad". En esa línea, sostuvo que "bajó el delito contra la propiedad de manera contundente en la provincia, con lo cual tenemos que cuidar mucho nuestra policía. Y si hay agentes que cometen delitos, por supuesto, correrlos, moverlos y sacarlos. Pero debemos esperar que se consustancien las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación". Sobre esa base, volvió a pedir "prudencia", porque a veces estos casos "parecen ser una cosa y terminan siendo otra", concluyó.