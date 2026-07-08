El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunirá durante la mañana de este miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de una agenda de trabajo centrada en dos reclamos que la administración provincial considera prioritarios: la deuda previsional que la Nación mantiene con Santa Fe y la ejecución de las obras en las rutas nacionales.
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Pullaro se reúne con Santilli para reclamar por la deuda previsional y las rutas nacionales
El gobernador mantendrá este miércoles un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en una agenda clave para Santa Fe. Insistirá con el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia y pedirá acelerar las obras en las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino.
El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Maximiliano Pullaro. Foto: Gobierno de Santa Fe
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Según adelantó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, el mandatario insistirá en la necesidad de definir un mecanismo de pago para los fondos previsionales adeudados y volverá a plantear la preocupación por el estado de las rutas nacionales y la demora en la ejecución de obras consideradas estratégicas para la producción y la seguridad vial
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