Gestiones en Casa Rosada

Pullaro se reúne con Santilli para reclamar por la deuda previsional y las rutas nacionales

El gobernador mantendrá este miércoles un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en una agenda clave para Santa Fe. Insistirá con el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia y pedirá acelerar las obras en las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino.