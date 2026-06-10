Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Cristina Kirchner cumple un año detenida: qué define la Justicia
Mientras los miembros peronistas del Consejo de la Magistratura denuncian las condiciones en que cumple su condena, sus abogados reclaman quitar la tobillera electrónica. Recurso ante la Corte para evitar el decomiso de sus bienes y testimonios clave en la causa Cuadernos.
Esa resolución implicó el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, convertido en un punto de confluencia de simpatizantes y manifestaciones de apoyo a la ex mandataria.
De hecho, para conmemorar este primer aniversario, diversas agrupaciones políticas como La Cámpora y el Partido Justicialista han organizado una serie de actividades, debates y movilizaciones con epicentro en su domicilio en el barrio de Constitución (Ciudad de Buenos Aires)
A su vez, los representantes de la oposición peronista en el Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe este martes. Sostuvieron que las medidas aplicadas a la ex presidenta difieren de las utilizadas en otros casos de condenados por delitos federales y apuntaron especialmente al uso de la tobillera electrónica y a las restricciones de visitas.
Tobillera y balcón
Los abogados de Cristina pidieron en reiteradas oportunidades y distintas instancias que le saquen el dispositivo, con el argumento de que cuenta con custodia las 24 horas. El último intento fracasó la semana pasada cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.
Otras de las discusiones que se repitieron en los últimos 12 meses estuvieron relacionadas con el uso del balcón, la organización de las visitas y los pedidos de los abogados para exponerse al aire libre. La justicia consideró que Cristina Fernández no violó las directivas judiciales al asomarse o dar mensajes.
En una aclaratoria los jueces le indicaron que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.
Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.
Pero frente a algunas situaciones resonantes, se remarcó la obligatoriedad de seguir requiriendo autorización individual, con el detalle del motivo, fecha y hora programada. Los encuentros solo quedaron permitidos dos veces por semana, hasta tres personas simultáneas, con un plazo máximo de 2 horas.
En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el TOF 2 ordenó que solo se puede acceder dos horas diarias, entre las 06:00 y las 20:00.
En la última resolución al respecto, el tribunal ratificó las condiciones porque consideró que Cristina Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
A la Corte por los bienes
Mientras tanto, los efectos de causa Vialidad vuelven al Máximo Tribunal tras la confirmación de la condena un año atrás. En este caso, es para que resuelva la queja de la ex mandataria en relación a los bienes incluidos en el decomiso que ordenó el TOF 2 para recuperar el dinero derivado de las acciones que formaron parte del entramado de corrupción establecido.
Después de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimó el recurso extraordinario contra la ejecución de bienes, que incluye los activos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, la defensa intentará cambiar el rumbo a través del planteo ante la Corte, con el argumento de que lesiona el derecho de propiedad de sus herederos.
En tal sentido, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Corte Suprema para que, a través de la dependencia correspondiente, defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Cuáles son los bienes afectados
Hasta ahora el TOF 2 habilitó para el decomiso un listado de 111 bienes de Lázaro Báez, de Cristina Kirchner, y 19 propiedades que figuran a nombre de sus hijos. Se trata de 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
Esa nómina surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.
A su vez, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de resolución. Allí aparecen locaciones relacionadas con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.
Causa Cuadernos
En tanto, entre testigos que se desdicen y otros que sorpresivamente aportan nuevos elementos, sigue adelante el juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas, con la participación de actores relevantes.
La semana pasada, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Ante la Justicia, confirmó que en 2005 detectó sobreprecios del 20% en el área de Vialidad Nacional y que elevó esta advertencia al entonces presidente Néstor Kirchner.
Este martes, el financista Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner. También habló de cartelización de la obra pública: "La Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién quién ganaba una obra y quién no; quién tenía la próxima y quién no; y quién entraba y quién no. Lázaro, por ejemplo, era un marginado de eso".