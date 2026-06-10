Manifestaciones y nuevas instancias en tribunales

Cristina Kirchner cumple un año detenida: qué define la Justicia

Mientras los miembros peronistas del Consejo de la Magistratura denuncian las condiciones en que cumple su condena, sus abogados reclaman quitar la tobillera electrónica. Recurso ante la Corte para evitar el decomiso de sus bienes y testimonios clave en la causa Cuadernos.