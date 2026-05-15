La difusión de un video de Cristina Fernández de Kirchner en la vía pública generó una fuerte repercusión política y judicial en redes sociales durante este viernes.
Un video de Cristina Kirchner en la calle desató una polémica por su prisión domiciliaria
La expresidenta fue grabada al bajar de un vehículo en San José 1111 y surgieron dudas sobre si incumplió las condiciones impuestas por la Justicia.
Las imágenes muestran a la expresidenta descendiendo de un vehículo frente a su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, mientras cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Qué hacía Cristina fuera de su domicilio
Según reconstruyeron distintos medios y fuentes judiciales, la salida habría estado vinculada a un tratamiento odontológico previamente autorizado por la Justicia.
Desde el entorno de la exmandataria señalaron además que las personas que cumplen prisión domiciliaria pueden salir para controles médicos siempre que exista autorización judicial correspondiente.
El video se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes sociales, donde usuarios cuestionaron si la expresidenta había violado las condiciones de detención.
Qué dice la resolución judicial
Cristina Kirchner cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad.
La resolución firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso estableció que debe permanecer en el domicilio fijado salvo situaciones excepcionales previamente autorizadas.
También se dispuso el uso obligatorio de tobillera electrónica y restricciones vinculadas al ingreso de personas no autorizadas a la vivienda.
La discusión sobre los límites de la domiciliaria
El episodio volvió a instalar el debate sobre qué actividades puede realizar una persona bajo prisión domiciliaria y cuáles requieren autorización especial.
Fuentes judiciales indicaron que la jurisprudencia contempla permisos para consultas médicas, tratamientos de salud y situaciones excepcionales de fuerza mayor.
Días después de otorgarle el beneficio, el propio tribunal también debió aclarar que Cristina podía utilizar el balcón de su departamento porque forma parte del domicilio fijado para cumplir la condena.
Revuelo político y redes sociales
Las imágenes también generaron repercusión porque la expresidenta apareció caminando sin custodia policial uniformada, aunque acompañada por custodios vestidos de civil.
El video fue registrado luego de una jornada marcada por la Marcha Federal Universitaria y nuevas muestras de apoyo de militantes frente al edificio donde reside Cristina Kirchner.
En paralelo, el Tribunal Oral Federal 2 continúa avanzando en el proceso de decomiso de bienes vinculados a la condena de la causa Vialidad.