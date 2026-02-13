Casación ratificó el régimen de detención de Cristina Kirchner y permanecerá con la tobillera electrónica
El máximo tribunal penal rechazó los pedidos de la defensa para flexibilizar las condiciones de su arresto. Los jueces consideraron que el monitoreo es necesario tras el "desborde" ocurrido en una reunión política en su domicilio.
La resolución de hoy ratifica que el perímetro de detención es inamovible.REUTERS/Alessia Maccioni
Para la justicia, las reglas de una unidad de detención siguen vigentes y no hay margen para la libre circulación, ni siquiera dentro de las áreas comunes del edificio.
FILE PHOTO: Former Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner reacts as Peronists commemorate Loyalty Day and show support for her in front of her residence, where she's currently staying under house arrest, ahead of the October 26 midterm elections, seen as crucial for Argentine President Javier Milei's administration, in Buenos Aires, Argentina, October 17, 2025. U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote. REUTERS/Alessia Maccioni/File Photo
Un fallo con mayoría dividida
La resolución llevó las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes sostuvieron que las restricciones actuales no constituyen un "agravamiento ilegíitimo" de la pena de seis años de prisión. Bajo esta óptica, el dispositivo de monitoreo y la solicitud previa de permisos para visitas son herramientas "razonables" de organización para que la condena se cumpla de forma efectiva.
En contraste, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, inclinándose por una flexibilización que permitiera retirar el dispositivo electrónico y agilizar los encuentros, buscando un equilibrio menos rígido en la ejecución de la pena domiciliaria.
La ex mandataria también había sido noticia el jueves cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Fernández de Kichner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.
El detonante del endurecimiento judicial tiene fecha y hora: el 17 de noviembre de 2025. Ese día, la titular del PJ transformó su living en un centro de debate al recibir a nueve economistas, difundiendo luego las imágenes en sus redes sociales.
Aquel evento fue leído por el tribunal como un “desborde del marco autorizado”. Según los magistrados, esa situación justificó la necesidad de mantener el control riguroso para evitar que el cumplimiento de la condena se diluya en reuniones políticas que "ignoren" la condición de detención de la sentenciada.
La justicia reafirma que la residencia de la calle San José debe seguir los protocolos de una unidad penitenciaria. REUTERS/Alessia Maccioni
Puertas cerradas a la terraza
La defensa buscaba, además de retirar la tobillera, ampliar los permisos para que la ex mandataria pudiera permanecer en la recepción y la terraza del edificio sin las limitaciones actuales. Sin embargo, la resolución de hoy ratifica que el perímetro de detención es inamovible.
Con este escenario, la justicia reafirma que la residencia de la calle San José debe seguir los protocolos de una unidad penitenciaria, blindando la autoridad de la sentencia frente a los intentos de la defensa por "normalizar" la actividad política de Kirchner desde su lugar de reclusión.
La pensión
Por otro lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidentapor el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, aunque el Ministerio de Capital Humano apeló esa medida.
La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.