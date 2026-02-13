Seguirá en San José 1111

Casación ratificó el régimen de detención de Cristina Kirchner y permanecerá con la tobillera electrónica

El máximo tribunal penal rechazó los pedidos de la defensa para flexibilizar las condiciones de su arresto. Los jueces consideraron que el monitoreo es necesario tras el "desborde" ocurrido en una reunión política en su domicilio.