Recuperación tras la cirugía

Cristina Kirchner reapareció tras su alta médica: “Fue un largo y dificultoso proceso”

La expresidenta agradeció al personal del Sanatorio Otamendi y a quienes la acompañaron durante la internación. Recibió el alta el 3 de enero, luego de 14 días por un cuadro de apendicitis con complicaciones.