Cristina Kirchner reapareció tras su alta médica: “Fue un largo y dificultoso proceso”
La expresidenta agradeció al personal del Sanatorio Otamendi y a quienes la acompañaron durante la internación. Recibió el alta el 3 de enero, luego de 14 días por un cuadro de apendicitis con complicaciones.
Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este martes a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), tras haber recibido el alta médica por una operación de apendicitis. En su publicación, agradeció al personal médico del Sanatorio Otamendi y a quienes le expresaron su apoyo durante la internación.
La publicación marca su segunda aparición en redes desde el alta médica. A diferencia de su anterior mensaje, que tuvo un tinte político vinculado a la situación en Venezuela, esta vez la exmandataria centró su mensaje en el aspecto personal: “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111”, escribió, en referencia a su domicilio porteño.
Cristina Kirchner explicó que el proceso fue más complejo de lo habitual: “Fue un largo y dificultoso proceso de recuperación”. La expresidenta agradeció de forma directa “a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, destacando el trato profesional y humano durante la cirugía y su posterior evolución.
Alta médica tras una internación prolongada
La exmandataria permaneció internada entre el 20 de diciembre y el 3 de enero. Fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis localizada, y el proceso posoperatorio se extendió debido a un íleo, una parálisis intestinal transitoria provocada por la cirugía.
La internación en el Otamendi fue por una apendicitis con complicaciones y se extendió 14 días.
Durante esos días, Cristina Kirchner pasó las fiestas en una habitación individual del sanatorio. Militantes peronistas se acercaron a las inmediaciones del centro médico para expresarle su apoyo. En el mensaje de este martes, también agradeció esas muestras de afecto.
“Gracias a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento”, concluyó.