Cristina Kirchner reapareció tras su alta médica: “Fue un largo y dificultoso proceso”

La expresidenta agradeció al personal del Sanatorio Otamendi y a quienes la acompañaron durante la internación. Recibió el alta el 3 de enero, luego de 14 días por un cuadro de apendicitis con complicaciones.

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este martes a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), tras haber recibido el alta médica por una operación de apendicitis. En su publicación, agradeció al personal médico del Sanatorio Otamendi y a quienes le expresaron su apoyo durante la internación.

La publicación marca su segunda aparición en redes desde el alta médica. A diferencia de su anterior mensaje, que tuvo un tinte político vinculado a la situación en Venezuela, esta vez la exmandataria centró su mensaje en el aspecto personal: “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111”, escribió, en referencia a su domicilio porteño.

Cristina Kirchner explicó que el proceso fue más complejo de lo habitual: “Fue un largo y dificultoso proceso de recuperación”. La expresidenta agradeció de forma directa “a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, destacando el trato profesional y humano durante la cirugía y su posterior evolución.

Alta médica tras una internación prolongada

La exmandataria permaneció internada entre el 20 de diciembre y el 3 de enero. Fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis localizada, y el proceso posoperatorio se extendió debido a un íleo, una parálisis intestinal transitoria provocada por la cirugía.

(251221) -- BUENOS AIRES, 21 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 20 de diciembre de 2025 de la fachada del Sanatorio Otamendi donde permanece internada la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Fernández de Kirchner (2007-2015) fue sometida con éxito la noche del sábado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (da)La internación en el Otamendi fue por una apendicitis con complicaciones y se extendió 14 días. Foto: Xinhua

Durante esos días, Cristina Kirchner pasó las fiestas en una habitación individual del sanatorio. Militantes peronistas se acercaron a las inmediaciones del centro médico para expresarle su apoyo. En el mensaje de este martes, también agradeció esas muestras de afecto.

“Gracias a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento”, concluyó.

