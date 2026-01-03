Cristina Kirchner recibió el alta médica tras ser operada de apendicitis
La expresidenta estuvo más de dos semanas de internación en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente. Ahora seguirá su recuperación en su domicilio bajo seguimiento médico.
El alta se produce luego de que los especialistas constataran que los tratamientos postoperatorios más críticos habían culminado. REUTERS/Alessia Maccioni
La expresidenta Cristina Kirchner fue dada de alta este sábado tras más de dos semanas de internación en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Ahora seguirá su recuperación en su domicilio bajo seguimiento médico.
Internación, operación y evolución
Cristina Fernández de Kirchner fue ingresada de urgencia al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre de 2025 luego de presentar intensos dolores abdominales que derivaron en un diagnóstico de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Durante la intervención quirúrgica, los médicos confirmaron la necesidad de la operación y procedieron con éxito a la misma.
La exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, Constitución, había sido trasladada al centro de salud con autorización médica y judicial para recibir tratamiento especializado.
El parte emitido por el Sanatorio Otamendi.
Cómo continuará la recuperación
El alta se produce luego de que los especialistas constataran que los tratamientos postoperatorios más críticos —como el control de infección y la eliminación del drenaje peritoneal— habían culminado satisfactoriamente, permitiendo así la salida del nosocomio.
Durante su postoperatorio, la ex mandataria enfrentó un periodo de recuperación dentro del hospital, en el que se monitoreó su evolución tras la operación. Ante la presencia de un íleo postoperatorio, una paralización temporal del intestino común después de cirugías abdominales, los médicos mantuvieron medidas de apoyo como drenajes y tratamientos antibióticos, sin que se registraran complicaciones mayores ni fiebre en el transcurso de los últimos días.
Durante ese período, seguía bajo estricta observación clínica hasta completar la fase más delicada de la recuperación, lo que finalmente permitió autorizar su regreso a domicilio.
La ex mandataria presentó de un íleo postoperatorio.
Contexto judicial y político
La operación de Kirchner se realizó en medio de un contexto de fuerte exposición pública y actividad política, ya que la dirigente cumple una condena de seis años de prisión y arresto domiciliario en el marco de la causa conocida como Vialidad. Su estado de salud y el tratamiento médico requerido durante este episodio histórico generaron repercusión en el escenario político y mediático nacional.
Con el alta médica en mano, Cristina Kirchner inicia una nueva etapa de recuperación en su casa, luego de un cuadro de apendicitis que requirió cirugía y atención prolongada en el Sanatorio Otamendi. Su evolución será monitoreada de cerca por profesionales de la salud, mientras el entorno político y social sigue de cerca su estado de salud en pleno inicio de 2026.