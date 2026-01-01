Situación judicial y de salud

Cristina Kirchner continúa internada y aguarda definiciones judiciales durante la feria

La ex mandataria continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, con una evolución lenta tras la cirugía a la que fue sometida el 20 de diciembre. En paralelo, sus abogados aguardan definiciones judiciales durante la feria de enero.