Cristina Kirchner sigue internada por un íleo posoperatorio tras la cirugía de apendicitis: qué es y cómo evoluciona

Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida quirúrgicamente días atrás en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser diagnosticada con apendicitis aguda complicada, lo que motivó una cirugía de urgencia.
Tras la operación, la expresidenta permaneció internada bajo observación, como parte del seguimiento habitual en este tipo de intervenciones abdominales, sin regresar a su domicilio en el período inmediato posterior a la cirugía.
La ex mandataria permanece internada en el Sanatorio Otamendi.
Qué es el íleo posoperatorio
En un parte médico difundido posteriormente, las autoridades del sanatorio informaron que la exmandataria presentó un íleo posoperatorio, una complicación que implica una disminución o detención transitoria del movimiento intestinal.
Este cuadro no constituye una obstrucción mecánica, sino una alteración funcional del intestino, que puede manifestarse con distensión abdominal, náuseas, vómitos y dificultad para eliminar gases o materia fecal, y que suele aparecer tras cirugías abdominales.
Tratamiento y evolución
Ante la confirmación del íleo posoperatorio, el equipo médico dispuso un tratamiento conservador y un seguimiento clínico permanente, con el objetivo de favorecer la recuperación del tránsito intestinal y prevenir eventuales complicaciones propias del postoperatorio.
Según se informó oficialmente, no se registraron episodios de fiebre ni signos de infección, datos considerados favorables dentro del cuadro clínico.
Ante la confirmación del íleo posoperatorio, el equipo médico dispuso un tratamiento conservador.
Por qué se produce esta complicación
Especialistas explican que el íleo posoperatorio puede producirse por la manipulación de los órganos durante la cirugía, la respuesta inflamatoria del organismo y el efecto de determinados analgésicos utilizados en el postoperatorio.
Se trata de una complicación frecuente y generalmente reversible, aunque requiere internación y monitoreo hasta que el tránsito intestinal se restablece por completo.
Estado actual
Al cierre de esta información, Cristina Kirchner continuaba internada, sin una fecha de alta médica confirmada, a la espera de una evolución favorable del cuadro intestinal y de la recuperación completa tras la intervención quirúrgica.
La evolución de la expresidenta tras la cirugía se mantiene dentro de los parámetros esperables para este tipo de cuadros, aunque la presencia de un íleo posoperatorio obligó a extender la internación y reforzar los controles médicos. La situación continúa bajo seguimiento profesional, a la espera de una recuperación progresiva.