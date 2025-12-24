Cristina Kirchner continúa con su recuperación y pasará la Navidad internada
Tras la cirugía por apendicitis, la exmandataria continúa con una evolución acorde al cuadro clínico, aunque en las últimas horas presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, por lo que seguirá recuperándose bajo observación médica.
Cristina Kirchner presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras intervenciones abdominales por lo que pasará Nochebuena en el sanatorio Otamendi.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa su recuperación de un cuadro de apendicitos que la mantiene internada desde el sábado en el Sanatorio Otamendi. El último parte médico indica que evoluciona favorablemente, pero no indica que recibirá el alta médica de momento por lo que pasará la Nochebuena y la Navidad internada.
Según el comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, la exmandataria continúa con una evolución acorde al cuadro clínico, aunque en las últimas horas presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras intervenciones abdominales.
Ante esta situación, el equipo médico realizó una tomografía computada de abdomen que confirmó el diagnóstico. “Se implementaron las medidas de soporte correspondientes, aguardando la resolución del mismo”, señala el parte oficial.
Último parte médico de CFK.
Asimismo, se informó que Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. De acuerdo al informe, no presentó fiebre hasta el momento y su evolución se mantiene dentro de los parámetros esperables.
Desde el sanatorio reiteraron que la expresidenta permanecerá internada hasta la resolución completa del cuadro clínico, sin precisarse por el momento una fecha estimada de alta médica.
Cuadro
Cristina Kirchner fue internada el último sábado en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, luego de manifestar molestias abdominales en su domicilio. Tras la realización de estudios médicos, se decidió avanzar con una intervención quirúrgica que resultó exitosa.
La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.
Militantes llevaron su apoyo a CFK al Sanatorio Otamendi donde permanece internada. Foto: Xinhua / Martín Zabala.
A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.
Apoyos
Desde la noche de su internación, militantes y seguidores se mantienen en las inmediaciones del centro de salud realizando una vigilia en señal de apoyo. Con el correr de las horas, la convocatoria fue creciendo y se transformó en una presencia constante frente al sanatorio.
Entre cánticos, banderas y mensajes de aliento, una consigna sintetizó el acompañamiento de la militancia peronista a la exmandataria: “Nunca caminarás sola”, lema que se repitió durante toda la jornada mientras se aguardaban novedades sobre su estado de salud.