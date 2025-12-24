En el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner continúa con su recuperación y pasará la Navidad internada

Tras la cirugía por apendicitis, la exmandataria continúa con una evolución acorde al cuadro clínico, aunque en las últimas horas presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, por lo que seguirá recuperándose bajo observación médica.