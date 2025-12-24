Así recibieron la Navidad los primeros países en el Pacífico

Por el huso horario y su ubicación geográfica, hay países que reciben el cambio de día casi media jornada antes que en Argentina.
Las naciones oceánicas y el sudeste asiático se ubican en los primeros husos horarios. Las mejores fotos y cómo se vivió.
Es el caso de las naciones del Pacífico, incluyendo países de Oceanía y el Sudeste Asiático, que atravesaron la Nochebuena y ya están celebrando la Navidad.
El primer país Kiribati, un archipiélago ubicado al noroeste de Australia. Una de sus islas, Kiribati, fue bautizada como la Isla de Navidad por ser la primera en recibirla.
Luego se suman Samoa, Tonga y Fiyi, entre los principales distritos, antes de que llegue el turno de Nueva Zelanda. Allí, en horas de la tarde, se registró un leve sismo de 4 puntos en la escala de Richter, el cual no generó mayores inconvenientes, pero sí complementó la incomodidad que ya sufre el país por el paro de líneas de atención al cliente por teléfono y correo electrónico.
En territorio neozelandés, las islas Chatham y ciudades como Auckland y Wellington son las primeras grandes zonas urbanas en celebrar.
Otro territorio de relevancia y que siempre es utilizado como referencia de los festejos navideños o de Año Nuevo es Australia con regiones orientales como Sídney, Melbourne y Canberra.
Casos como en el de Melbourne, se realizaron los tradicionales conciertos. . Samantha interpretó ''My Grown Up Christmas List'' en el ''Sidney Myer Music Bowl'.
El distrito que sí sufrió por el terremoto, aunque también en menor escala, fue Taiwán, que registró uno de 5,8 a las 17:47 horas locales de este 24 de diciembre.
También con importante expectativa por la modalidad de las celebraciones, la continuidad de estas sigue con los países de Asia Oriental y el Sudeste Asiático como Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Indonesia, Filipinas, Singapur y China.
En el último de estos no se ha construido el clima navideño más agradable en los últimos días. El pasado 22 de diciembre se detuvo a decenas de personas afiliadas a una iglesia importante, en el marco de la prohibición de culto público fuera de los lugares autorizados por el Estado y la participación de menores de 18 años.
Indonesia también fue foco de las noticias en la víspera por algunas postales de la Misa de Navidad en el Indonesia Stadium de Jakarta, con miles de fieles congregados durante la noche.