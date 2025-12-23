Con Cristina Kirchner internada, continuó el juicio por la causa Cuadernos

Cristina Fernández de Kirchner, internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por un cuadro de apendicitis, no asistió al juicio por la causa Cuadernos, donde el Tribunal avanzó con el tramo referido a “Transporte”, que expuso pagos vinculados a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
El debate abordó denuncias sobre exigencias de pagos entre 2003 y 2012 para mantener concesiones, destrabar desembolsos o sostener subsidios. La acusación fiscal y los testimonios presentaron relatos de Empresarios y exfuncionarios sobre ese mecanismo, con especial foco en las figuras de Jaime y Schiavi.
Denuncias de los colaboradores
En su acuerdo de colaboración, el empresario Benjamín Gabriel Romero afirmó: “Yo le daba a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que cobraba. También yo personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovía US$ 500.000”,.
Romero añadió que “Jaime era medio ostentoso” y que este le decía que “los pagos eran para arriba”, aunque no supo precisar el destino final de esos fondos.
Según Romero, después de la salida de Jaime el flujo continuó con Juan Pablo Schiavi: “Generalmente, iba a su oficina, él era más escurridizo, prometía pero después no te daba nada... prometía trabajo y luego nos congeló la tarifa, y el subsidio”, declaró.
Por su parte, Aldo Benito Roggio, de Metrovías S.A., declaró que fueron “rehenes” ante amenazas de rescindir contratos y que debieron resignar parte de su rentabilidad porque los subsidios no implicaban mejoras contractuales, sin posibilidad de negarse a la exigencia.
Declaraciones de ex funcionarios
El exsecretario adjunto Fabián Gutiérrez relató que, cuando asistía a Cristina Kirchner en sus funciones como senadora y primera dama, observaba que José López y Ricardo Jaime iban por la noche a ver a Néstor Kirchner, López con bolsos y Jaime con una mochila; agregó que no llegó a ver el interior de los bolsos pero que por su impresión y por comentarios de los secretarios creía que llevaban la “recaudación”.
Alberto Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial entre 2003 y 2007, señaló que era habitual ver a Jaime con distintos bolsos y que, cuando el exsecretario salía del Ministerio con esos bolsos, minutos después el presidente partía en helicóptero, lo que le hacía pensar en un “pasamanos” de los bolsos.
Las anotaciones del chofer Oscar Centeno fueron incorporadas al tramo y, según el fiscal Carlos Stornelli, muestran que las recaudaciones de “Transporte”, “trenes” y “subsidios” tenían como destino final la entrega a Daniel Muñoz en la residencia de la calle Uruguay 1306, vinculada a Cristina Elisabet Fernández; Muñoz, sostienen las piezas probatorias, habría amasado una fortuna y distribuido bienes entre allegados.
Ricardo Jaime está preso desde noviembre, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años por la tragedia de Once; además, fue condenado en otros cinco procesos y ya estó detenido siete años.
El tribunal informó que el juicio continuará de forma virtual el martes próximo con la última audiencia del año y que se reanudará en febrero, tras la feria judicial, con la exposición de los planteos preliminares al debate oral de 19 abogados defensores.
El avance del tramo Transporte consolidó en el expediente declaraciones de arrepentidos y Empresarios que, según la fiscalía, aportan piezas sobre la supuesta estructura de recaudación y la participación de exsecretarios y colaboradores.