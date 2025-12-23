Cristina Kirchner evoluciona tras la cirugía de apendicitis y seguirá internada hasta completar el tratamiento

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser operada de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Este martes, desde el centro de salud difundieron el tercer parte médico: “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, y se encuentra bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.
El informe, firmado por la directora médica del sanatorio, Dra. Marisa Lanfrandoni, señala que aunque su evolución es favorable y sin complicaciones, los médicos confirmaron que permanecerá bajo cuidado médico hasta finalizar el tratamiento.
Militantes frente al Sanatorio Otamendi donde permanece internada la expresidenta argentina. Xinhua/Martín Zabala
Qué ocurrió y dónde
El pasado sábado, Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una cirugía de urgencia en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, tras presentar un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Desde entonces, se encuentra internada bajo estricta observación médica.
Los informes oficiales no brindaron una fecha estimada para el alta, aunque descartaron que exista un riesgo mayor en su evolución.
Desde el Sanatorio Otamendi emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner. (Xinhua/Martín Zabala)
Repercusiones políticas y entorno
La internación de la expresidenta generó expectativa y seguimiento tanto en medios como entre sectores políticos y militantes. En las puertas del Sanatorio Otamendi, simpatizantes se acercaron a manifestar su apoyo.
La atención a la salud de Cristina Kirchner se da en un contexto político delicado, pues la dirigente permanece bajo un régimen judicial especial debido a una condena en trámite, aunque con beneficios como arresto domiciliario.
El tercer parte médico confirmó que Cristina Fernández de Kirchner seguirá internada en el Sanatorio Otamendi hasta completar el tratamiento postoperatorio por apendicitis con peritonitis, a pesar de una evolución clínica positiva. Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de mantener la supervisión médica constante para asegurar una recuperación plena.